Церковь XIX века защитили от разрушения

В селе Альменево Вурнарского округа законсервирован объект культурного наследия — Казанская церковь 1825 года постройки.

Работы проводила старейшая архитектурно-реставрационная организация страны — Центральные научно-реставрационные проектные мастерские. Заказчиком является Минкультуры России. На днях состоялась приемка — комиссия не нашла недочетов.

Консервация защитит храм от дальнейшего разрушения, обеспечит его сохранность до начала реставрации. Специалисты установили временные заполнения оконных и дверных проемов, технологическую кровлю, очистили и обработали стены защитными составами от биоповреждений. Все мероприятия проводились с максимальным сохранением исторического облика: конструкции и декоративные элементы укреплены без внесения изменений в их первоначальный вид.

Как отмечают в Минкультуры Чувашии, для республики это первый успешный опыт привлечения федеральных средств на консервацию объекта культурного наследия. Работа в этом направлении будет продолжена. В настоящее время сотрудники министерства совместно со специалистами Госцентра по охране культурного наследия проводят совещания в муниципалитетах по вопросам заявочной кампании госпрограммы «Развитие культуры».

Работы в селе Альменево проведены в рамках федеральной программы «Развитие культуры». Фото cap.ru