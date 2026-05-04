Подрядчик устраняет недочеты по гарантии

В 2025 году улицы Садовая и Некрасова в Ядрине обрели новый облик. Общественное пространство преобразилось благодаря победе в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с концепцией «Ядринский торг: переосмысливая повседневность». Город получил на благоустройство субсидию в размере 70,9 млн рублей.

На днях обновленные территории после первого сезона эксплуатации осмотрел заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ — главный архитектор Чувашии Павел Корнилов. «Вводными при благоустройстве общественного пространства были активность перекрестка и торговых улиц, а локальные изменения только усилили эти позиции. Радует востребованность площадок, будь то места для отдыха или организованной уличной торговли», — прокомментировал Корнилов.

Ранее на улицах отсутствовало четкое функциональное деление. Теперь территория грамотно зонирована: для пешеходов предусмотрены удобные тротуары, для автомобилистов — организованные парковочные места. На обеих улицах установлены современные опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Благоустройство дополнили архитектурными формами и озеленением.

Ключевым элементом рыночной площади стал крытый многофункциональный навес — главная точка притяжения для продавцов и покупателей. Рядом с ним появились часы, а на пересечении двух улиц — уютный сквер с перголой и подвесной гирляндой на декоративных столбах. Стоит отметить, что муниципалитет занимается вопросом переноса части старых опор линии электропередачи.

В ходе осмотра были выявлены отдельные недочеты. Подрядчик уже приступил к устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств.