Когда трасса превращается в тропу

Автор: Дарья Сергеева
Столкновение с крупным животным может повлечь тяжелые последствия. Фото cap.ru

Весна — это не только время пробуждения природы, но и период, когда на дорогах становится по-настоящему тесно. В мае и июне на трассах республики начинается настоящий «сезон лосиных приключений».

Молодые особи, повинуясь инстинкту, отправляются в самостоятельную жизнь, покидая матерей и осваивая новые территории. В этом поиске «своего места» они часто теряют бдительность и выбегают прямо под колеса автомобилей.

Статистика последних недель заставляет водителей быть начеку: всего за 21 день мая произошло шесть столкновений с лосями и два — с косулями. С начала года в дорожных происшествиях пострадало уже 39 диких животных. Минприроды Чувашии настоятельно рекомендует снижать скорость, особенно в лесных массивах, ведь встреча с сохатым на скорости может закончиться плачевно для всех.

Но не только автомобилистам нужно быть начеку. Недавно в Чебоксарах, у дома № 49 по Московскому проспекту, произошло происшествие, в котором пострадал человек. Около полудня 38-летний мужчина спокойно ехал на велосипеде, когда перед ним неожиданно возник огромный лось. Чтобы избежать прямого столкновения, велосипедист совершил резкий маневр. Итог — падение, травмы. Сохатый убежал в сторону Берендеевского леса. Пострадавшему оказали помощь, а сотрудники Госавтоинспекции теперь разбираются в обстоятельствах этого необычного ДТП.

Так что, выезжая на дорогу в эти месяцы, помните: вы делите трассу не только с другими водителями.

 

Опубликовано: 26 мая 2026 г.


