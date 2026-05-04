В администрации Чебоксар обсудили подготовку ко Дню Святой Троицы

Автор: Вера Захарова
На Троицу многие навещают могилы близких и наводят порядок. Фото Веры Захаровой

Поедут автобусы и троллейбусы

Предстоящий праздник традиционно сопровождается массовым посещением кладбищ. Здесь уже организованы уборка мусора, ремонт ограждений, урн и контейнеров. Территории погостов обрабатывают от комаров и клещей.

В субботу и в воскресенье, 30 и 31 мая, с 05.00 до 20.00 будет введено временное ограничение движения и стоянки транспортных средств по Алатырскому шоссе (от перекрестка «Улица Б. Хмельницкого — проспект Г. Айги» до железнодорожного переезда в районе деревни Большие Карачуры) и автодороге от деревни Яуши до АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» по улице Кирова.

Также 30 и 31 мая с 05.00 до 20.00 ограничат стоянку автомобилей на площади перед железнодорожным вокзалом. Отсюда будет отправляться общественный транспорт. По информации Минтранса Чувашии, до Карачуринского кладбища через микрорайон «Богданка» будут курсировать 20 троллейбусов с интервалом движения в пиковое время 3-5 мин.

До кладбища в деревне Яуши довезут автобусы среднего и большого класса (40 единиц), курсирующие по межмуниципальному маршруту № 49 «Чебоксары — Яуши (Городское кладбище)». Интервал движения в пиковое время составит 2-3 минуты.

Опубликовано: 26 мая 2026 г.


