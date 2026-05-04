Сельская молодежь выдвигает инициативы

В Чувашии прошел пятый агродобровольческий слет «Лучшие на селе»

Огромное количество флагов, люди в национальных костюмах, заряженная атмосфера — так встретил гостей Янтиковский округ. Со всех концов Чувашии собрались более 1500 учителей, врачей, аграриев, студентов, работников культуры и спорта. За пять лет площадка агрослета превратилась в масштабный форум, который меняет отношение людей к жизни за пределами мегаполиса.

Майский зной не напугал

Сам слет прошел в рамках проекта «Российское село» партии «Единая Россия» под эгидой Года единства народов России и Года дружбы народов в Чувашии. Каждая делегация украсила свою палатку в соответствии с этой тематикой. Были организованы множество арт-объектов и фотозон, концертная программа. Утро открылось спартакиадой сельской молодежи, днем работали деловые площадки, ближе к вечеру прошли финальные поединки и смотр художественной самодеятельности.

Настоящий ажиотаж вызвал республиканский турнир по керешу — чувашской национальной борьбе. Даже майский зной не напугал зрителей. На бревнах вокруг татами болельщики активно обсуждали правила, с азартом поддерживали спортсменов и, конечно же, бурно праздновали победу. Чемпион в каждой весовой категории получил спецприз — живого барана, которого по традиции под гром аплодисментов взваливали на плечи для триумфального фото. Параллельно проходили волейбольные баталии на четырех площадках, перетягивание каната, соревнования на квадроциклах, а для ценителей вкусной еды прошел кулинарный поединок по приготовлению ухи.

Крепость в миниатюре

Среди всех площадок выделялась делегация Красноармейского муниципального округа. Три деревянных богатыря охраняли макет крепости Уби-батора: стены, башни и настоящая рабочая катапульта. Ее смастерили технологи округа — сначала нарисовали проект, потом собрали по заказу администрации. Первый заместитель главы Красноармейского муниципального округа Александр Павлов пояснил: «Это маленькая версия, а будет еще большая в селе Убеево. Мы уже начали работы, и две большие башни возведены. Скульптуры, которые вы здесь видите, уйдут в туристический центр. Мы планируем там проводить мероприятия республиканского масштаба». За лучшее оформление площадки делегация получила Гран-при. Судьи оценили и гигантский хуплу с чувашским пивом, и фотозону в образе богатыря (снимок можно было распечатать здесь же), и беспроигрышную лотерею, где каждый жетон означал либо сувенир, либо пригласительный на Акатуй. А там уже разыгрывался квадроцикл.

Самовары с глазами

Площадка принимающего Янтиковского округа отсылала к Петровской ярмарке из старинного русского села Можарки, которая собирала торговцев и покупателей из соседних губерний. Представитель делегации Галина Шашкина рассказала, что даже в колхозе на Петров день давали выходной: «Угощали всех пивом, квасом, пекли пироги, ходили в гости. Ставили карусели, качели, артисты показывали спектакли. Было настоящее веселье. Сегодня мы вспомнили эту страницу нашей истории».

На ярмарке выстроили экспозицию с предметами из Яншихово-Норвашского историко-мемориального музея. Неподалеку мастерицы плели корзины из бумажной лозы — из обычных газет, скрученных в трубочки — и учили делать куклы-обереги. Особое внимание привлекли самовары в национальных костюмах: каждый представлял один из народов, живущих в Чувашии. Свой театр Петрушки округ тоже привез с собой: актеры управляли пальчиковыми куклами. За день спектакль сыграли больше десяти раз. Выручку от продажи имбирных пряников отправили в помощь участникам специальной военной операции. А чай из самовара расходился так бойко, что гости спрашивали, можно ли его взять с собой.

Две сотни идей от сельчан

На деловых площадках тоже не было скучно. Первый шатер напоминал живой пейзаж: слушатели устроились на снопах сена, покрытых тканью. Здесь прошла дискуссия «Глубинные традиции Чувашии», тема заинтересовала около 250 человек. Модератором выступила Светлана Каликова, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Разговор шел о бережном отношении к культурному коду. Участникам встречи рассказали о народных обрядах — Вырма, Ниме, Сурхури, о символике цвета (человек, носящий белое, не может делать плохие дела), о различиях тухьи и хушпу, о том, что за каждым узором стоит целая история рода. Здесь же дали старт цифровой платформе «АРЧА», предназначенной для сохранения семейных традиций, и анонсировали выставку «Про обряды и наряды» с работами классиков чувашской живописи Александра Федорова, Измаила Ефимова и Моисея Спиридонова.

Юлии Матвеевой, студентке юридического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова, место проведения агрослета знакомо хорошо: именно здесь несколько лет назад ее семья гуляла на свадьбе брата. «Мы приехали, чтобы познакомиться с новыми интересными людьми и развить свои навыки. Тренинг с органами власти — это ключевое мероприятие для нас, чтобы получить новые знания в нашей сфере», — поделилась студентка. Активных представителей молодежи на слете было немало: ребята искренне интересуются такими мероприятиями, где обсуждается будущее родного региона.

«Клуб молодых законодателей» вел разговор о том, как появилась и на чем строится нынешняя система власти. Площадка была приурочена к 120-летию российского парламентаризма. Депутат Государственной Думы Алла Салаева, модератор и главный спикер, вела студентов от истории Вече через 90-е годы ХХ века к сегодняшнему дню. Только так можно наиболее полно объяснить важность активной гражданской позиции. «Мы говорили о глубинных традициях, которые делают Чувашию сильной и уверенной в завтрашнем дне. Именно традиции способствуют нашему объединению, — отметила депутат. — Каждый раз, сталкиваясь с давлением, Россия выходила победителем, потому что мы вместе. Нас объединяет любовь к нашей великой стране, гордость за ее историю и великие имена наших предков».

Тем временем в другом открытом шатре среди молодых сосен работал патриотический блок «Герои нашего времени». Ветераны специальной военной операции, а также родственники погибших бойцов рассказывали о мужестве сослуживцев и близких.

Завершала деловую часть мероприятия стратегическая сессия о кадрах и самореализации на селе «Выбор молодых». Представители молодежи не стеснялись называть проблемы: скептическое отношение старших коллег к начинающим, дефицит доступного жилья, низкий стартовый заработок, отсутствие досуговых центров.

По итогам четырех блоков собрано более 200 инициатив в «Народную программу 2.0». Председатель Кабинета министров республики Сергей Артамонов подчеркнул, что десятки молодых специалистов прямо на слете приняли решение присоединиться к реализации партийных проектов. «Главная ценность слета в его атмосфере. Здесь мы обсуждаем и решаем насущные вопросы как одна большая семья», — сказал премьер-министр.

Зависит от каждого

В торжественной части форума принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. Он вручил награды за добросовестный труд в агропромышленном комплексе и на муниципальной службе. Затем руководитель региона в палаточном городке пообщался с молодежью в неформальной обстановке. «Самое главное, что изменилось наше отношение к жизни. Мы понимаем, развитие каждого населенного пункта и всей республики зависит от личной включенности каждого из нас», — подчеркнул Олег Николаев.

Слет завершился хороводом. Взялись за руки все: участники из каждого округа, почетные гости, парламентарии, дети, богатыри в кольчугах, представители разных регионов — настоящий хоровод до горизонта получился.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики: «За пять лет изменения произошли, прежде всего, благодаря тому, что проводилась комплексная работа по всем сферам. Развивая сельские территории, агропромышленный комплекс, мы очень много работали с молодежью на предмет их запросов. Уже идет седьмой поток «Школы фермеров». Появилась целая индустрия сыроваров, овощеводов, ягодоводов, аквакультуры. Мы видим, что вся эта продукция востребована, продается по всем каналам, включая современные платформы. Изменилась и среда обитания: дороги, клубы, больницы и другие социальные объекты. Именно благодаря такой последовательной работе удалось сделать жизнь на селе интересной. Агрослет стал местом, где мы собираем лучшие практики и рассказываем о них, чтобы каждый нашел свой путь, опираясь на проверенные подходы. Вот что, на мой взгляд, является главным итогом этих лет».

