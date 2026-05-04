Более 41 тысячи записей на прием к врачу жители Чувашии оформили через МАКС

Как отметила министр здравоохранения Чувашии, председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Лариса Тарасова, в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» продолжается цифровая трансформация системы здравоохранения.

«Наша цель — сделать получение медицинской помощи максимально удобным и доступным для каждого жителя республики, — говорит министр. — Одним из ключевых элементов этой стратегии стал национальный мессенджер МАКС, который сегодня является полноценным цифровым помощником в вопросах здоровья».

Доверие жителей подтверждают цифры. На приме к врачу оформлены 41,2 тысячи записей, с помощью чат-бота проведено 24,4 тысячи телемедицинских консультаций, закрыто и сформировано удаленно более 20,6 тысяч электронных листков нетрудоспособности (больничных).

«Анализ данных показывает, что функция онлайн-записи к специалистам остается самой востребованной. Вместе с тем мы наблюдаем стремительный рост популярности телемедицинских консультаций и дистанционного закрытия больничных. Это особенно важно для работающих граждан и маломобильных групп населения, для которых дистанционный формат экономит время и силы», — подчеркнула Лариса Тарасова.