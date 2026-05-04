В Чебоксарах Самарский академический театр драмы покажет свои лучшие спектакли

Наполеон в «Золотой маске»

Хотя театрально-концертный сезон в республике близится к завершению, культурная афиша региона по-прежнему полна знаковых событий и ярких поводов для посещения зрительных залов. Так, например, Чувашская государственная филармония готовится к обменным гастролям с Самарским академическим театром драмы имени Максима Горького, запланированным в рамках Года единства народов России и Года дружбы народов в Чувашии. Наши артисты покажут там мюзикл «Двенадцать стульев», который украсит программу III Большого театрального фестиваля. Долгожданные гости привезут в Чебоксары две жемчужины из своей репертуарной сокровищницы — пьесу великого французского классика Жана-Батиста Мольера «Дон Жуан» (26 мая) и комедию чешского драматурга Иржи Губача «Корсиканка» (27 мая).

Старейший драматический коллектив, давно получивший статус одного из лучших в стране, вот уже более 170 лет восхищает критиков и зрителей, являя собой незыблемое сочетание традиций и новаторства, русской классической школы игры и экстраординарности режиссерских интерпретаций. Его постановки не раз становились лауреатами престижных фестивалей и входили в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска», а актеры были удостоены этой высокой награды. Один из них — народный артист России Владимир Гальченко, который сыграет Наполеона Бонапарта в пьесе «Корсиканка», также известной под названием «Адъютантша его императорского величества» (режиссер — Валерий Гришко).

«Действие спектакля происходит в 1819 году на острове Святой Елены, — рассказывают гастролеры. — Добровольно сдавшись англичанам, французский император оказывается пленником. Он вынужден жить в унизительных условиях под охраной, влача свое существование в изгнании и одиночестве. Неожиданно на острове появляется Жозефина Понтиу — кухарка и простолюдинка, преодолевшая более двух тысяч миль по штормящему морю, чтобы привезти поклон от парижского люда. Император польщен, но еще не догадывается, для чего на самом деле прибыла на остров незваная гостья…»

Постановку горячо принимали в Белгороде на XI Всероссийском театральном фестивале «Актеры России — Михаилу Щепкину» и в Оренбурге на XI Международном театральном фестивале «Гостиный двор», в Магнитогорске в рамках федеральной программы «Большие гастроли» и в других городах страны.

У трагикомедии «Дон Жуан» еще более интересная сценическая судьба. Изначально режиссер Александр Морфов (Болгария) поставил этот спектакль в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени Веры Комиссаржевской (2004), где он шел с большим успехом и даже номинировался на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Самарцам захотелось «заполучить» работу такого высокого класса, но из-за технических трудностей постановщик смог приехать только на выпуск. А переносил спектакль на подмостки, буквально повторяя мизансцены и ничего не добавляя от себя, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Гвоздков, на тот момент художественный руководитель театра. События на сцене разворачиваются вне времени и пространства, когда современные зонты и мобильные телефоны соседствуют с кринолинами и фехтованием, а бессмертные мелодии Вольфганга Амадея Моцарта сочетаются с колоритной народной музыкой островов Сицилии и Корсики.

В 2013 году постановка была отмечена городской театральной премией зрительских симпатий «Браво» как лучший спектакль в номинации «Классическая драматургия», а исполнитель главной роли, заслуженный артист Самарской области Денис Евневич удостоился титула «Любимый актер сезона». По мнению самого Александра Морфова, «Дон Жуан» — произведение о выборе. «Это высшая концентрация жизни в ее последние дни, когда неясно, что ждет тебя за порогом, — считает режиссер. — Главный герой, как, впрочем, и каждый из нас, должен решить: кем он станет, как будет продолжать свою жизнь и сможет ли ее изменить, если захочет». Чебоксарцам тоже предлагается поразмышлять на данную тему.