Боксер Иван Ирючкин отличился на окружном чемпионате, а в футболе «Рубин-Ядринмолоко» не потерял очки

БОКС. Представитель республики Иван Ирючкин выиграл серебряную награду чемпионата ПФО в Уфе в весовой категории свыше 92 кг. Любопытно, что еще несколько лет назад Иван защищал цвета клуба «Чебоксарские ястребы» в высшей лиге по баскетболу.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. Команда республики в составе Дарьи Кокшиной, Виктории Батраковой, Татьяны Скворцовой, Полины Филипповой и Ульяны Васильевой одержала победу в номинации «группа» среди взрослых на Всероссийских соревнованиях «Ритмы весны» в Томске. В общекомандном зачете сборная Чувашии расположилась на второй строчке, а Ульяна Васильева и Полина Филиппова выполнили «мастерский» норматив.

ФУТБОЛ. Если Российская премьер-лига уже завершилась, то чемпионат Чувашии недавно стартовал. В первом туре действующий триумфатор «Рубин-Ядринмолоко» из Ядрина победил чебоксарский «Вектор» 1:0. В «дерби Шумерли» «СШ-Авто-Профи» с аналогичным счетом переиграл клуб «Шумерля-ШЗСА». «СШ по футболу-2009» оказалась сильнее «СШ по футболу-2008» — 2:0, а «Локомотив» из Канаша поделил очки с командой «Чебоксары» — 2:2.

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО «СЕТОКАН».

Сборная Чувашии продемонстрировала хороший уровень подготовки на чемпионате и первенстве страны в Люберцах. По итогам сражений чемпионата России коллектив республики в составе Виктора Фомирякова, Владимира Тютина, Артема Портнова и Сергея Петрова победил в командном кумитэ. В индивидуальном ката Александр Максимов расположился на третьей строчке. По результатам первенства Игорь Фомиряков стал бронзовым призером в индивидуальном кумитэ, сообщили в Минспорте республики.