В Татарстане прошел конкурс чувашской рекрутской песни «Никрут юрри»

Связь поколений

В Доме дружбы народов Татарстана состоялся финал республиканского фестиваля-конкурса чувашской рекрутской песни «Никрут юрри».

Как сообщает Минкультуры Чувашии, организаторы провели четыре зональных отборочных тура в Буинском, Дрожжановском, Нурлатском и Аксубаевском районах. Всего жюри конкурса просмотрело и оценило более 50 выступлений в трех номинациях, самой яркой и зрелищной из которых был показ обряда проводов призывника на военную службу из родного дома. Эта традиция образовалась с момента возникновения в России всеобщей воинской повинности. В большинстве чувашских сел республики она соблюдается и сегодня.

Неразрывную связь поколений подчеркивала и организованная в рамках проекта фотовыставка старых и современных фотографий проводов в армию. На сцене Дома дружбы вместе со взрослыми выступали и учащиеся кадетских школ.

Гран-при фестиваля-конкурса «Никрут юрри» было присуждено фольклорному коллективу «Хӗят чечекӗсем» («Полевые гвоздики») из села Бюрганы Буинского муниципального района.

Мероприятие стало завершающим этапом проекта Чувашской национально-культурной автономии в Республике Татарстан — победителя конкурса грантов Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества. Оно было посвящено Году воинской и трудовой доблести в Татарстане.