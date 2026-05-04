Нежданный гость с юга

Природа преподнесла сюрприз: в Чувашии официально зафиксировали птицу, обитающую у теплых морей — морского голубка (редкий вид из семейства чайковых).

Об уникальной встрече сообщил орнитолог Геннадий Исаков. Ближайшие гнездовья тонкоклювой чайки находятся в Предкавказье. То, как маленькая путешественница преодолела огромное расстояние до средней полосы, — настоящая загадка.

Май в последние годы стабильно становится временем больших открытий. Например, в прошлом сезоне местные ученые обнаружили сразу три новых вида: чайконосую крачку, бледную береговушку и черноголового чекана.

В России морской голубок встречается на побережьях Черного и Каспийского морей. Фото Геннадия Исакова