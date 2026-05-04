Цифровой рубль: прозрачно и удобно

Республика поделилась опытом внедрения цифрового рубля на площадке ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде

В Волго-Вятском главном управлении Банка России прошла экспертная сессия, посвященная новой форме национальной валюты, и республика выступила одним из ключевых спикеров неслучайно. С начала прошлого года регион входит в число пилотных территорий, где цифровые рубли тестируют в бюджетных процессах.

Напомним, что цифровой рубль — это третья официальная форма российской валюты наряду с наличными и безналичными расчетами, эмитируемая непосредственно Банком России. Средства хранятся на защищенной платформе регулятора, что гарантирует сохранность денег независимо от финансового положения коммерческих банков.

Глава республики Олег Николаев отметил, что цифровой рубль для Чувашии — не отдельный эксперимент, а часть масштабной стратегии цифровой трансформации, которую реализуют с 2020 года. Главная цель, которая здесь преследуется, сделать взаимодействие граждан и государства проще, прозрачнее и надежнее, а управление — эффективнее. По этому направлению регион занимает второе место в стране. Пилотный проект, по словам Главы, подтвердил, что выбранный подход открывает реальные перспективы. Сегодня в республике уже отработали механизмы программирования условий платежей через смарт-контракты, что позволяет упростить контроль за бюджетными средствами, не создавая лишних барьеров. При этом Олег Николаев указал, что для дальнейшего развития практики требуется корректировка законодательной базы.

Первые результаты уже видны в реальной экономике. Две местные компании с помощью государственных субсидий оплатили цифровыми рублями закупку кормов для молочного производства. Смарт-контракты автоматически проверили соблюдение условий сделки, что подтвердило прозрачность и целевое использование средств.

В ближайших планах — расширить применение технологии на социальную сферу. Многодетные семьи смогут получать выплаты в цифровых рублях на покупку школьной и спортивной формы. Параллельно прорабатывают сценарии льготного лизинга сельхозтехники с автоматической регистрацией в Гостехнадзоре — все это должно сделать господдержку удобнее для людей.

Напомним, что ранее Чувашия уже представляла свои наработки по цифровому рублю федеральным и региональным экспертам на площадке в Чебоксарах. Теперь опыт региона изучают коллеги из других субъектов — и в республике готовы перенимать лучшие практики, чтобы сразу внедрять их, как только появится такая возможность.

Кстати, на прошедшей недавно экспертной сессии, посвященной внедрению цифрового рубля в экономику региона, руководитель регионального центра финансовой грамотности населения Дмитрий Щепелев сообщил, что на сегодняшний день почти 58% жителей Чувашии понимают суть цифрового рубля. Это значительно выше среднего показателя по стране, а 60% опрошенных готовы в той или иной мере использовать цифровой рубль при его массовом внедрении.

По мере масштабирования проекта Банк России планирует совершенствовать правовую базу и расширять функционал платформы, включая возможности для трансграничных расчетов и интеграции с государственными информационными системами.