Спортсмены из Чувашии показали нужный настрой на «Туриаде»

Атлеты республики завоевали четыре награды в первый день спортивно-туристского лагеря «Туриада-2026» в Хвалынске (Саратовская область), организованного при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Так, Ксения Мишенкова взяла «золото» на дистанции «водная — каяк», Илья Иванов стал серебряным призером на пешеходной дистанции у юниоров, а среди юниорок «бронза» в активе Анастасии Алексеевой. Кроме того, Ника Федотова в составе сборной России одержала победу в международных соревнованиях с участием команд Беларуси, Кыргызстана и Туркменистана. Глава Чувашии Олег Николаев в своих соцсетях поздравил спортсменов и тренеров с медалями и пожелал новых побед.