В субботу, 23 мая, в Чувашии пройдет очередной День здоровья и спорта

Тысячи поклонников активного образа жизни смогут воспользоваться услугами республиканских и муниципальных спортивных учреждений на безвозмездной основе. Любители физкультуры посетят катки, бассейны, тренажерные и фитнес-залы, стадионы — всего более 4,6 тыс. объектов. Среди самых крупных сооружений — футбольный манеж, биатлонный комплекс. Запланированы мастер-классы, открытые тренировки, соревнования по различным видам спорта, товарищеские матчи. Полную информацию о программе мероприятий можно узнать на сайтах или в социальных сетях организаций, подведомственных республиканскому Минспорту, и физкультурно-оздоровительных комплексов.