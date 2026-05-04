Желающих научат управлять дронами

В Точке кипения ЧувГУ имени И.Н. Ульянова 28 мая откроется технологическая мастерская и образовательная площадка для работы с беспилотными авиационными системами (БАС) «Дрон-гараж». Программы обучения адаптированы для школьников, студентов и взрослых. Каждый сможет приобрести навыки управления и обслуживания БПЛА. В «Дрон-гараже» запланированы соревнования и хакатоны по БАС. Также здесь будет формироваться база для повышения квалификации педагогов и наставников. Оператором проекта станет Кластер беспилотных авиационных и роботизированных систем «БАРС», сообщили в Правительстве республики. Кстати, Чувашия попала в число пилотных регионов вместе с Самарской и Ивановской областями. Для участия в открытии необходимо пройти регистрацию. В рамках события намечены экскурсии по лабораториям машиностроительного факультета и выставка беспилотной и робототехники.