Риск лесных пожаров остается высоким

Сегодня в Чувашии преобладает четвертый класс пожарной опасности. При таком уровне даже от незначительного источника огня пламя может быстро распространиться по траве, деревьям или другим горючим материалам. Достаточно непотушенного окурка, спички, искры. По этой причине гражданам запрещается посещать леса и въезжать туда на транспорте. Под исключения попадают дороги общего пользования, проезд в оздоровительные лагеря и работа официальных лиц. Готовить на углях можно только в специально оборудованных местах. Особый противопожарный режим действует в лесах Алатыря, Батырево, Канаша и Порецкого.

В Чебоксарах пока сохраняется средний риск возгораний (третий класс), однако на выходные ожидается самый высокий уровень пожарной опасности — пятый.