Александр Агафонов: Практика с первого курса — наш главный козырь

ВОПРОСЫ АБИТУРИЕНТОВ:

какие новые направления и формы приема открыл вуз в 2026 году?

как работает практика «Один день на производстве» и зачем она нужна с первого курса?

на какие специальности самый высокий конкурс, и кто учится в Политехе после 40?

как вуз привлекает абитуриентов из десятков регионов РФ и стран мира?

как работает целевое обучение и что делать, если целевик передумал?

В прошлом году Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета отметил 70-летие. За все время своей работы вуз неоднократно менял статус и структуру, но неизменно сохранял главную черту: жесткую привязку к реальным запросам региона и промышленности. Это говорит о способности идти в ногу со временем, которое с каждым разом бросает нам все новые и новые вызовы. О том, как реагирует на них институт сейчас, мы поговорили с директором филиала Александром Агафоновым.

— Итак, Александр Викторович, какие изменения произошли у вас за последнее время?

— Мы расширяем линейку образовательных программ, в том числе по среднему профессиональному образованию. Недавно открыли шесть новых направления подготовки: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Разработка и управление программным обеспечением», «Электроснабжение», «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», «Банковское дело» и «Юриспруденция». А с текущего года открывается прием в колледж на базе основного общего образования. По двум направлениям уже предусмотрены бюджетные места для абитуриентов после девятого класса.

Ранее мы обкатывали эти программы на базе одиннадцатого класса, теперь масштабируем опыт. Контингент студентов ежегодно растет, направления востребованы, молодежь активно поступает.

За 70 лет мы неоднократно трансформировались, но неизменно ориентируемся на заказы региона и отраслевых предприятий, как государственного, так и частного сектора. Держим руку на пульсе: с учетом запросов открываем и актуализируем программы.

Учимся на реальных задачах

— О каких задачах идет речь?

— Сейчас проводится активная цифровизация всех отраслей. IT проникает в медицину, образование, промышленность, экономику, строительство (включая BIM-технологии). На протяжении нескольких лет реализуем программы по информационным технологиям и управлению в технических системах.

Наши индустриальные партнеры — промышленные предприятия «Экра», «ЭЛАРА», «Каскад-ГРУП» и другие. Они постоянно взаимодействуют с нами по практике, трудоустройству, актуализации учебных планов. Регулярно собираем партнеры на круглые столы и ярмарки вакансий прямо на территории института. Кроме того, у нас есть опция «Один день на производстве».

— Кажется, не самая распространенная в нашем регионе.

— Мы, пожалуй, единственные в Чувашии, кто реализует ее в таком формате. Один раз в неделю студенты всех направлений проводят полный день на отраслевых предприятиях, где проходят практическую подготовку. Представители компаний-партнеров работают у нас преподавателями-совместителями: они встречают студентов, проводят инструктажи по технике безопасности, осуществляют наставничество.

Если студенту не подходит одно предприятие, можем предложить другое — у нас более 200 организаций разных форм собственности, готовых принимать ребят. Формат новый, но успешно транслируем его уже третий год.

Практика для студента начинается с первого курса. Будущего инженера или строителя мы сразу направляем к партнерам — «Чувашгражданпроект», «Отделфинстрой» и другим. Это позволяет синхронизировать учебный процесс с реальными требованиями производства. Студент приходит на практику уже подготовленным и может приносить результат, а не слышать: «Забудь, чему тебя учили в Политехе». Для предприятий это тоже плюс, они растят работника под себя и под свои запросы.

У нас более 150 программ дополнительного профессионального образования, для наших студентов бесплатные. Мы говорим: «В Политехе главный человек — студент». Мы — обслуживающий персонал, наша задача — дать максимум условий, чтобы выпускник был подкован во всех смыслах. К концу учебного года студент может понять, что хочет получить второе образование. Мы даем такую возможность: например, студент направления «Наземный транспорт» может параллельно поступить на менеджмент. Через 4–5 лет он выходит не просто как транспортник, но и как управленец. Это особенно актуально: транспорт тесно связан с логистикой — будь то пассажирские или грузовые перевозки, маркетплейсы или даже служба скорой помощи. Здесь недостаточно узких технических знаний, нужно более масштабное видение. У нас большая дилерская сеть в регионе по иностранным маркам, АвтоВАЗу, ГАЗу — транспортники регулярно проходят там практику, знакомятся со специалистами по продажам и сервису. В том числе — в округах Чувашии. Например, у нас есть совместный проект «Работа в России» с Центром занятости и Шумерлинским политехническим техникумом.

— Со стороны это выглядит как социальный проект, направленный на то, чтобы молодежь оставалась в глубинке, а не рвалась в Москву.

— Отток молодежи из малых городов — серьезная проблема. Высокобалльники уезжают в Казань, Нижний Новгород, Москву. Наша задача — создать условия, чтобы ребята видели, что у нас не хуже. Уровень преподавания, материально-техническая база в вузах Чувашии — достойные. Образовательный стандарт един для всей страны, будь то Камчатка, Калининград или Чебоксары. Разница может быть лишь в факультативах, которые предлагает индустриальный партнер под уникальное оборудование.

Регулярно выезжаем в муниципалитеты, обсуждаем целевое обучение, в том числе оплату обучения перспективного сотрудника самим предприятием.

— Сколько у вас предприятий-партнеров по целевому обучению?

— В общей сложности у нас 60 действующих договоров, из них 19 мы заключили в этом году. Основные заказчики: «Промтрактор», Чебоксарский электромеханический завод, «ЭЛАРА», завод имени В. И. Чапаева, Агрегатный завод, администрации районов и города Чебоксары, Контрольно-счетная палата, строительные заказчики.

Заявки от работодателей на следующий учебный год подаются до 1 апреля через федеральную площадку «Работа в России». Мы подтверждаем готовность обучить, региональные министерства подтверждают потребность в специалистах. Это долгосрочная перспектива: расчет на то, чтобы через четыре года выпускник не остался без работы.

— Но ведь наверняка бывают и моменты, когда студент-целевик через пару лет с грустью осознает: это не мое, работать в этой сфере не хочу.

— Такие вопросы решаем в рабочем порядке. Объясняем преимущества — гарантированная работа по специальности после выпуска (в том числе карьерный рост), стипендия от вуза и предприятия, консультируем по траекториям развития.

Если после посещения производства студент понимает, что выбрал не то направление, через полгода он может поменять направление подготовки или поступить в магистратуру по другому профилю.

Мы не хотим выпускать студента «в никуда». Отслеживаем траекторию выпускников: если через полгода после выпуска человеку не удается найти работу по специальности, то он может обратиться в наш центр карьеры. Предоставим предложения от работодателей или предложим вакансии внутри института.

Первокурсники в первую неделю обучения обязательно посещают экскурсии на отраслевые предприятия. Например, будущие энергетики делают это каждый день.

КАК ЭТО БЫЛО Программа дня началась с интерактивной выставки, где будущие студенты смогли познакомиться с направлениями подготовки, пообщаться с преподавателями и задать все интересующие вопросы о поступлении и студенческой жизни. После этого участников ждала кульминация — интеллектуальная командная игра, в ходе которой ребята смогли проявить свою логику, эрудицию и умение работать в коллективе.

От IT до нефтегаза: какие профессии в приоритете

— Вы же проводите для ваших студентов и ярмарку вакансий?

— Стараемся создать им максимально комфортные условия: ярмарки вакансий, спортивные и творческие соревнования, конкурсы «Мисс и мистер Политех», балы, творческие конкурсы — с хорошими призами и подарками. В этом году мы впервые устроили настоящий бал: вальс, красивые платья, помощь профессиональных хореографов. Все выглядело красиво, благородно. Инициатива проведения подобных мероприятий исходила от студентов. Мы же, в свою очередь, стараемся реализовать их запросы в культурном развитии и самовыражении.

Возвращаясь к вашему вопросу о ярмарке вакансий: недавно на протяжении двух дней свои возможности для выпускников презентовали порядка 90 компаний. Предприятия рассказывают об условиях для молодых специалистов: преференции, стипендии, компенсация проезда, питания, одежды, помощь в погашении ипотеки. Выбор за студентом.

— Какие специальности и направления сегодня наиболее востребованы среди студентов и среди работодателей?

— Среди технических направлений наибольший конкурс на информатику, вычислительную технику, информационные системы и технологии. Мы — единственный вуз в Чувашии, реализующий направление «Нефтегазовое дело» (бакалавриат и магистратура). Оно востребовано не только в республике: большинство обучающихся — ребята с Дальнего Востока, Севера, из Сибири.

Среди гуманитарных специальностей лидирует юриспруденция. То и дело приходится слышать о так называемом «переизбытке юристов», но мы по данному направлению, наоборот, видим кадровый голод. Наши партнеры — УМВД по городу Чебоксары, ФССП, судебный департамент, прокуратура Чувашии. У нас есть программы среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры по юриспруденции.

Работодатели, заранее ознакомившись с учебным графиком, самостоятельно выражают готовность принять наших студентов. Более того, практически все профильные ведомства направляют официальные запросы на предоставление мест для прохождения практики. Важно подчеркнуть: студенты не занимаются поиском практики самостоятельно.

— Чувствуется, что IT-образование требует особенного подхода.

— Нужно учитывать, что IT-компании мобильны, часто трансформируются. Сейчас государство серьезно поддерживает отрасль — в том числе налоговыми преференциями для компаний, которые вкладываются в образование и практическую подготовку студентов. С 1 января действует постановление Правительства, обязывающее IT-компании участвовать в подготовке кадров. Мы входим в IT-кластер Чувашии, обсуждаем с партнерами участие в этом пилоте — хотим войти в тему, потому что это востребовано.

Молодежь выбирает и интересуется IT-сферой, и мы стараемся соответствовать рынку. Бывает, что приходят студенты, которые в каких-то вопросах IT сильнее преподавателей. Поэтому стараемся держать уровень преподавателей тех или иных дисциплин: они должны быть максимально подготовлены по своим направлениям. Ведь IT — область разнообразная: где-то программирование, где-то системное администрирование. Один человек, даже очень сильный, не может быть экспертом во всем. Какие-то аспекты ему известны, в них он как рыба в воде, а какие-то еще нужно подтягивать.

— Раз уж затронули тему преподавателей… Как у вас с кадровым вопросом, есть ли проблемы?

— Проблем у нас нет, хотя и понимаем, что кадровый вопрос всегда щепетильный. Ежегодно проводим конкурсы на замещение преподавательских должностей. Стараемся привлекать высокоуровневых специалистов, практиков, неравнодушных к студентам, — тех, кто готов участвовать не только в лекциях, но и в проектах, акселерациях.

Вкладываемся в рост коллектива — оплачиваем стажировки, обучение, чтобы преподаватели транслировали лучший опыт в аудиториях. Кадровая потребность есть: что в технических специалистах, что в документоведах. Закрываем вакансии в том числе за счет студентов. Многие хотят работать, а мы создаем условия для совмещения учебы и работы, платим конкурентную зарплату. Около 30% нашего коллектива — наши выпускники.

— Со студенческим возрастом понятно, а люди постарше к вам приходят обучаться?

— Некоторые поступают уже в зрелом возрасте. Например, в магистратуру приходят студенты старше сорока лет. Тренд «образование через всю жизнь» реально работает. Возраст абитуриентов и студентов растет.

— А есть те из приезжих, кто остается здесь, в Чебоксарах?

— Некоторые иногородние остаются. Например, активистка из Сочи приехала, закончила обучение, поступила в магистратуру, вышла замуж, готовится к декрету — и осталась. Она заключила целевой договор с «Каскад Групп». Ребята с Камчатки, из Владивостока тоже остаются, особенно по направлению «Нефтегазовое дело» — они востребованы на добыче и переработке. Многие, выходя на пенсию, возвращаются в Чебоксары.

— Знаю, что у вас проходят обучение и студенты из дальнего зарубежья. Как они выходят на вас?

— Через наш сайт, социальные сети, а также через своих земляков. Иностранные абитуриенты подают документы, а после прохождения ими миграционных процедур мы направляем приглашение. По окончании подготовительного курса они сдают квалификационный экзамен и получают право поступать в любой вуз России.

Многие выбирают нас — особенно «Нефтегазовое дело», которое востребовано в странах Персидского залива. Также есть программа квоты Правительства РФ: студенты приезжают на бюджетной основе с уже указанным в назначении нашим вузом. Чаще всего они обучаются по направлениям «Электроэнергетика», «Информатика» и «Управление в технических системах».

У нас обучаются студенты более чем из 20 стран. Для иностранных абитуриентов работает подготовительное отделение, где в первый год они изучают русский язык, историю, культуру, законодательство РФ.

ЦИФРЫ В Чебоксарском Политехе учатся представители 48 регионов России, включая Москву, Калининград, Владивосток. С вузом работают 296 компаний по всей стране, сотрудники которых обучаются здесь. Кроме того, в филиале проходят обучение студенты из-за рубежа: Йемен, Конго, Египет, Марокко, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Ирак, Алжир, Саудовская Аравия, Малайзия, Мали и другие.

Стипендии, стартапы и творчество

— Какое у вас соотношение студентов-бюджетников и тех, кто на платном обучении?

— Бюджетные места составляют порядка 30–35% от общего числа студентов, большая часть — договорники, у них платное обучение. Стоимость устанавливаем ежегодно: главный университет задает рамки, а после ученого совета утверждаем и публикуем свои цифры.

Ситуация меняется каждый год. Снижения цен сейчас нет, но повышение идет с учетом уровня инфляции. При этом наши цены остаются конкурентными — в принципе примерно одинаковые с другими вузами. Важный момент! Даже обучаясь на договорной основе, студенты могут получать стипендию ученого совета филиала — института. То есть преференции доступны всем.

Мы с коллегами решили в рамках поддержки студентов выплачивать внутреннюю стипендию тем, кто стремится отлично учиться и успевает везде: и в науке, и в волонтерстве, и в КВН, и в спорте. Таких у нас человек десять — не очень много, но они есть. Кроме того, у нас действуют меры материальной поддержки, которые дважды в год получают даже студенты-договорники. Недавно подписал приказ, по которому два студента получают стипендию Правительства — по 20 тысяч рублей за три месяца. Есть и президентская — 30 тысяч рублей. Мы открыто говорим, что обучаясь на договорной основе, ты имеешь полное право подать документы и претендовать на любую из стипендий — Главы Чувашской Республики, администрации Чебоксар, Правительства РФ или Президента. Мы поддержим всех. Не говоря уже о грантах. Но там все на конкурсной основе. Необходимо портфолио, подтверждения достижений, научная деятельность, публикации.

— Александр Викторович, расскажите подробнее про поддержку творчества ваших студентов.

— Главное — дать возможность попробовать. У нас есть студенты, которые в прошлом году выиграли грант на студенческий стартап. Трое получили по миллиону рублей на реализацию идей. Это не раздается просто так, это результат труда. Кто-то вставал раньше, ложился позже, добивался своего. У нас нет деления на «своих» и «чужих» — условия равные для всех. Хочешь развиваться? Мы подскажем, проконсультируем, направим.

Конечно, научная деятельность подходит не каждому, и мы открыто говорим об этом первокурсникам уже на второй неделе обучения. Но если не наука — пожалуйста, выбирай другое направление. У нас более десяти спортивных секций. Ребята занимаются на профессиональном уровне, участвуют в Универсиаде, регулярно выезжают на всероссийские соревнования. Хочешь — волонтерство, студенческое самоуправление, КВН или творчество. В нашем «Театре теней», которого нет больше ни в одном вузе Чувашии, студенты реализуют свои артистические способности.

Для всех проектов мы создаем условия: помогаем закупать реквизит, ткани, материалы. Есть своя звукозаписывающая студия и медиагруппа, которую активно поддерживают студенты направления «Информационные технологии в медиаиндустрии». Если собственных ресурсов не хватает, мы привлекаем внешних профессионалов по договорам ГПХ: режиссеров, сценаристов, вокалистов, которые помогают ставить номера и развивать таланты. Задача института — не просто учить, а создавать среду, где каждый находит свое дело и раскрывает потенциал.

— Есть ли выпускники, которыми особенно гордитесь?

— Мы гордимся всеми выпускниками независимо от их текущего статуса. Многие из них проявили себя и в спорте, становились чемпионами России. Есть те, кто отличился в КВН. Некоторые студенты-«тихони» сейчас работают окружным прокурором или генеральным директором.

Сейчас обсуждаем создание Ассоциации выпускников. Пока прорабатываем концепцию: как это будет работать, какое положение принять. Некоторые вузы создают эндаумент-фонды для поддержки, но нам важно сначала собраться, поговорить, обменяться предложениями. Если три стороны — предприятие, вуз и студент — будут довольны, результат будет. Предприятие найдет квалифицированного специалиста, студент — хорошую работу, а мы — подтверждение, что время потрачено не зря.

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ

По итогам напряженной борьбы первое место и Диплом I степени завоевала команда МБОУ «Лицей № 2».

В специальной номинации «Самый активный участник» были отмечены:

Роза Никифорова,

Снежана Крылова.

Организаторы также вручили дипломы и памятные подарки командам, которые проявили себя в отдельных дисциплинах:

«Юрист в VK: Древний Рим отвечает за репост» — ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»,

«Переводчики культурных кодов» — МБОУ «СОШ № 11»,

«Повелители молекул и мегаватт» — ГАПОУ «ТрансСтройТех»,

«Хранители логики и алгоритмов» — ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»,

«Архитекторы математических решений» — МБОУ «Лицей № 2»,

«Менеджеры успеха» — МБОУ «СОШ № 31».

МЕЖДУ ТЕМ

В 2004 году в институте был создан спортивный клуб для развития студенческого спорта и укрепления здоровья. Материально-техническая база ежегодно обновляется, а учебные занятия и секционная работа проходят на базе ведущих спортивных учреждений Чувашской Республики. Студенты могут заниматься в секциях по волейболу, футболу, баскетболу, лыжным гонкам, гиревому спорту, армрестлингу, легкой атлетике, аэробике, дартсу, бадминтону и пулевой стрельбе. Ежегодно проводится институтская спартакиада по этим видам спорта, а также традиционные соревнования для первокурсников. С 2003 года действует спартакиада среди преподавателей и сотрудников. Итоги спортивной работы ежегодно обсуждаются на ученом совете, где принимаются новые планы по развитию физической культуры. Каждый десятый студент — спортсмен, что подтверждает важность спорта для формирования здорового образа жизни в вузе.

Фото предоставлено Политехом