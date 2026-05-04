Когда тыл понимает с полуслова

Предприятия АПК и общественные лидеры республики поддерживают больницы новых регионов

Чувашия отправила очередную, уже 18-ю по счету, партию гуманитарной помощи в два госпиталя Луганской Народной Республики. На этот раз общими усилиями удалось собрать около трех тонн нужных вещей, транспортировку обеспечило Правительство региона.

Машины загружали строго по списку — волонтеры ориентировались на конкретные просьбы врачей. На Донбасс поехали медикаменты, перевязочные материалы, одежда, постельное белье, полотенца и средства гигиены. Кроме того, бойцам везут 120 персональных подарочных наборов и маскировочные сети для защиты зданий. Сбором занимались Союз женщин Чувашии, региональное женское движение партии «Единая Россия» и Фонд «Пӗрле», а помогали им жители Ибресинского, Цивильского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Шумерлинского и Чебоксарского округов.

Глава Чувашии Олег Николаев в своих соцсетях подчеркнул, что республика поддерживает бойцов, чтобы защитники на передовой постоянно чувствовали — ими гордятся и очень ждут.

Отдельной частью груза стали гостинцы, которые напомнят раненым о родном доме. Агрофирма «Ольдеевская» передала свежие огурцы и помидоры, компания «Шалеевские Ишлейские колбасы и рыба» — деликатесы собственного производства, а колхоз «Красный Партизан» (Ибресинский округ) отправил партию домашнего сыра.

Позаботились земляки и о быте сотрудников и пациентов медицинских учреждений. Депутат Госсовета Чувашии Федор Степанов обеспечил поставку необходимого электрооборудования. Региональное отделение Общероссийского народного фронта передало госпиталям настольные игры для реабилитации раненых и осветительные приборы.

Помощь собирали буквально всем миром. Например, активисты Шемуршинского округа и пожилые волонтеры из аликовской деревни Таутово сами сшили партию одежды и сплели маскировочные сети. Курсанты Центра «ВОИН» написали бойцам душевные письма и вложили в посылки выпуски своей газеты «Вечерка ВОИНа». Они же вместе со студентами Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий пришли на склад и помогли погрузить гумгруз в машины.

Такая масштабная поддержка для Чувашии уже стала привычным делом. Совсем недавно, в начале мая, в зону СВО ушел 87-й гуманитарный конвой. Останавливать эту системную работу республика не собирается.

Ольга Зорина