Парламентская газета «Республика» отметила знаковый юбилей

Тридцать лет в строю

Первый номер издания, учрежденного Государственным Советом Чувашской Республики первого созыва, вышел в 1996 году. За эти годы создавалось много новых газет и журналов, которые со временем бесследно исчезали. Чего не скажешь о «Республике», выдержавшей все испытания.

Юбилейная дата собрала за круглым столом нынешнюю команду редакции во главе с Михаилом Арлановым и ветеранов журналистского цеха, главных редакторов разных лет — Александра Белова, Николая Галкина, Лидию Михайлову. Разговор получился откровенным. Поговорили не только о достижениях, но и о трудностях, которые пришлось преодолеть, чтобы сохранить позиции парламентского издания.

«Республика» остается единственным в Приволжском федеральном округе изданием, которое специализируется на освещении деятельности законодательной власти. Это определяет и высокую ответственность, и особую миссию быть объективным зеркалом парламентской работы, помогать гражданам разбираться в сложных правовых нормах, давать слово тем, кто принимает решения, влияющие на жизнь всей республики. Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, поздравляя коллектив с юбилеем, отметил, что для депутатов газета является уникальной площадкой для диалога с избирателями, местом для профессиональных дискуссий и, что особенно ценно, пространством, где можно отчитаться о выполнении наказов.

За 30 лет «Республика» прошла путь от традиционной «печатной полосы» до многоформатного медиапроекта. При этом не изменяя стандартам качественной журналистики. Глубокая аналитика, взвешенная редакционная позиция, просветительские рубрики и тематические проекты, все это делает газету востребованной не только среди профессионального сообщества, но и среди широкой аудитории, заинтересованной в честном и понятном освещении политических процессов.

В эпоху стремительной цифровизации, когда внимание аудитории рассеивается между десятками источников, задача качественной парламентской журналистики становится только актуальнее. Не просто информировать, а объяснять, не просто фиксировать события, а помогать осмысливать их последствия. Как отметили участники круглого стола, именно в этом, в способности быть проводником между сложным миром законотворчества и повседневными заботами людей, и заключается главная ценность «Республики».

Поздравления в адрес коллектива прозвучали от представителей власти, журналистского сообщества и читателей. Все они сходились в одном, что газета, которая 30 лет честно выполняет свою миссию, заслуживает не только признания, но и поддержки. Пожелания творческого долголетия, неиссякаемого вдохновения, ярких тем звучали как признание реальных заслуг.

30 лет, как ни крути, солидный срок. Но для настоящей журналистики главное не количество прожитых лет, а качество каждого слова. И в этом смысле «Республика» по-прежнему в строю.