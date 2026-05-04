Цифровые сервисы на страже качества

Механизмы противодействия фальсификату и повышение качества жилищно-коммунальных услуг обсудили на заседании Координационного совета по защите прав потребителей в Доме Правительства.

Как сообщила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова, ведомство на постоянной основе проводит разъяснительную работу с бизнесом и анализирует соблюдение обязательных требований. В 2025 году подписано соглашение с оператором федеральной системы маркировки товаров «Честный знак» — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), что позволило Минэкономразвития получить доступ к государственной информационной системе мониторинга (ГИС МТ) для независимого контроля розничных продаж. В партнерстве с Минпромторгом России и ЦРПТ специалисты анализируют уровень вовлеченности субъектов, выявляют случаи нелегального оборота и устраняют причины нарушений.

Сегодня в Чувашии завершена маркировка 29 групп товаров. Приоритетное направление — сегмент пивной продукции, где в республике зарегистрировано уже 1438 участников рынка. Столь же высокое внимание уделяется и участникам оборота тонизирующих и энергетических напитков — таких субъектов в республике 1247.

Среди новых групп товаров, где в 2026 году внедрена система «Честный знак», — игрушки, консервы, мясные изделия, корма для животных, косметика, бытовая химия, морепродукты, растительное масло и сладости.

«Обязательная маркировка выступает надежным гарантом безопасности граждан, позволяя отследить происхождение каждого товара до момента покупки. Наша цель — обеспечить честную конкуренцию и защитить потребителя от недоброкачественной продукции», — прокомментировала Лариса Рафикова.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Дмитрий Жуков доложил о результатах контрольных проверок. С начала этого года сотрудники управления провели 34 контрольные закупки. В результате были выявлены факты отсутствия маркировки, реализации продукции незарегистрированными участниками и нарушения прав потребителей на получение достоверной информации. В отношении недобросовестных предпринимателей составлено 43 протокола об административных правонарушениях, наложен арест на продукцию.

Второй вопрос повестки был посвящен защите прав потребителей в сфере ЖКХ. Руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашии Виктор Кочетков отметил, что за первые три месяца этого года по результатам проведенных ведомством надзорных и профилактических мероприятий собственникам помещений многоквартирных домов возвращено 1 млн 172 тыс. рублей, неправомерно начисленных за услуги ЖКХ управляющими компаниями и ТСЖ. С начала года в инспекцию поступило почти 4900 обращений. Количественный рост связан с расширением доступных цифровых каналов (Портал обратной связи, ГИС ЖКХ). Потребители получили возможность быстро и удобно сообщать о своих проблемах.

Александр Рыбаков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, напомнил, что с 1 сентября 2026 года штрафы за нарушения при обороте маркированных товаров в системе «Честный знак» будут направляться автоматически. В связи с этим необходимо уже сейчас привести торговые процессы в соответствие с законодательством.

«Чем больше участников рынка осознают необходимость соблюдать требования, тем меньше контрафакта окажется на прилавках», — отметил Рыбаков, призвав активизировать разъяснительную работу и среди бизнес-сообщества, и среди потребителей.

Подводя итоги заседания, заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики Олег Николин указал на необходимость усиления контроля за продавцами маркированных товаров, особенно за оборотом никотиносодержащей и табачной продукции. Он также подчеркнул важность оперативного информирования населения о появлении некачественных товаров.