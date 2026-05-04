Как в Чувашии увековечивают подвиги земляков

«Чувствовать дух времени»

В Чебоксарах, в стенах Центра одаренных детей и молодежи «Эткер», отзвучали патриотические чтения «Герои СВО: Победа и память». Мероприятие подвело черту под масштабным проектом «Книга памяти СВО. Парта Героя», стартовавшим в сентябре прошлого года.

За несколько месяцев школьники, педагоги и родные участников специальной военной операции подготовили свыше 600 исследовательских работ. В фойе развернули тематическую выставку — около 70 стендов, и каждый из них стал отдельной историей о мужестве, самоотверженности и настоящей любви к родной земле. Детали этих судеб восстанавливали сами учащиеся. Многие из них, кстати, прямые потомки или близкие бойцов. Ребята работали с архивами, уточняли боевой путь, искали сведения о местах захоронений и мемориальных досках. Исследования шли по двум направлениям. Первое — «СВО: Герои моей семьи» — объединило рассказы детей и родственников о своих солдатах. Второе — «Герои верили в Победу» — посвящено увековечиванию памяти погибших земляков.

Как пояснил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, главная цель проекта — собрать сведения о заслугах и героизме уроженцев республики, причем основной акцент делался на тех, кто совершил подвиг или погиб за мирное небо над головой. В школах сформировали научно-исследовательские группы, куда вошли учителя и ученики. Они встречались с родственниками погибших, записывали рассказы, узнавали детали, которые не найдешь в официальных сводках.

Открывая мероприятие и обращаясь к собравшимся, Глава Чувашии Олег Николаев отметил: именно эта работа формирует живую основу памяти о современниках, продолжающих вековые традиции защиты Отечества. «Качества русского солдата — героизм, стойкость, готовность к самопожертвованию — остаются незыблемыми. Материалы, что вы собираете сегодня, помогут следующим поколениям не просто знать даты, но и чувствовать дух времени, понимать смысл событий и переживать эмоции», — сказал Олег Алексеевич. Эти слова задали тон всей встрече.

В зале присутствовали и те, кто видел фронт своими глазами. Участник спецоперации Виталий Емельянов говорил с подростками на равных. Он призвал к зрелому отношению к теме, напомнил, что защита памяти — долг каждого гражданина, а главным оружием в этом деле назвал правду. Молодежи боец пожелал не останавливаться: по его мнению, честное исследование истории сегодня — это тоже вклад в общую Победу.

Личными историями поделился и старший воспитатель Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова Владислав Сергеев. Он поведал о фронтовом братстве, службе и о тех трудных решениях, которые взрослым людям приходится принимать вдали от дома.

По-настоящему тихо в зале стало, когда к микрофону вышли дети. Они рассказывали о последних днях героев, об их заслугах, и удержать эмоции удавалось не всем. Кто-то плакал, а у кого-то в глазах читалась гордость за подвиг защитников.

Одной из тех, чей рассказ задел за живое, стала пятиклассница Юлия Петрова из Яльчикской школы имени Героя России Николая Алексеевича Петрова. Она посвятила доклад памяти брата. «Я горжусь им, потому что он был честным, справедливым и трудолюбивым. До сих пор помню его улыбку», — произнесла девочка. Николай любил жизнь. В свой последний отпуск он приехал к семье и сразу включился в привычную работу — копал картошку, занимался делами по хозяйству. Вечерами они подолгу разговаривали и много шутили. Казалось, впереди еще не одна такая встреча. Потом Коля вернулся на передовую. В марте 2023 года его не стало. Вместе с болью утраты Юлия навсегда запомнила напутствие брата: «Иди до конца к своей цели и не оглядывайся назад».

История, рассказанная уроженкой Яльчикского округа, — лишь одно из сотен свидетельств, собранных в республике. Сегодня в школах Чувашии открыто 370 «Парт Героя». Больше всего их в Красночетайском округе, Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле. Каждая такая скамья — не просто мемориальный уголок, а место, где ученики могут соприкоснуться с конкретной судьбой. Завершающим аккордом акции станет издание книги, куда войдут не только тексты, но и фотографии, документы, письма.