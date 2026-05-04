Была старшим ребенком в семье

Жительница Порецкого муниципального округа Мария Александровна Орлова отметила 100-летний юбилей.

Строителя Сурского оборонительного рубежа поздравили глава муниципалитета Евгений Лебедев, председатель Собрания депутатов, руководитель СХПК «Никулинский» Леонид Васильев. Много добрых слов прозвучало в адрес долгожительницы от гостей. Евгений Лебедев зачитал именное поздравление от Президента России Владимира Путина.

Жизнь Марии Александровны — образец удивительной стойкости. Она была старшим ребенком в многодетной семье, где росли четыре дочери и три сына, поэтому тяжелый крестьянский труд познала с ранних лет. А в ноябре 1941 года, когда Марии едва исполнилось 15, ее отправили строить оборонительные рубежи на Суре.

Работали до полного изнеможения: рыли окопы, возводили блиндажи, вспоминает Мария Александровна. Очень хотелось есть. Школьница брала с собой кусочек хлеба и две-три вареные картофелины, которые замерзали на сорокаградусном морозе.

После войны Орлова уехала на торфоразработки в Подмосковье, но, затосковав по дому, вернулась в родное Степное Коровино. Там она многие годы заведовала молочно-товарной фермой совхоза «Никулинский». А выйдя на пенсию, еще девять лет проработала дояркой. Общий трудовой стаж долгожительницы — полвека. Сегодня Мария Александровна окружена заботой и любовью близких.