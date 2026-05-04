«Сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь пациенту»

20 мая отмечается Международный день травматолога. Мы чествуем врачей, чья работа требует не только глубоких медицинских знаний, но и огромной физической силы, выносливости, крепких нервов и решительности в экстренных ситуациях. Этими качествами обладает заведующий хирургическим отделением Центральной городской больницы, врач-травматолог-ортопед с 20-летним стажем Александр Егоров.

Путь в медицину начался еще в школьные годы, когда Саша серьезно увлекся естественными науками, взахлеб читал учебники по биологии и анатомии, старательно изучал химию. Однажды он просто решил, что станет врачом и будет помогать людям. Александр Юрьевич вспоминает, что очень много занимался самостоятельно и с репетиторами, чтобы хорошо сдать экзамены и поступить на медицинский факультет Чувашского госуниверситета.

Старательность юноши не только помогла исполнить мечту, но пригодилась и в дальнейшей работе. Годы ординатуры по травматологии он провел на базе профильного отделения стационара Центральной городской больницы. На молодого врача оказал неизгладимое впечатление тогдашний заведующий, врач-травматолог-ортопед Анатолий Григорьевич Тихонов. Профессионал славился на всю республику. Сегодня за его плечами уже более сорока лет стажа и тысячи благодарных пациентов.

«Я очень хорошо помню свою ординатуру в стационаре, — говорит Александр Егоров. — Чаще всего у нас были плановые операции, но случались и экстренные. Драки, несоблюдение техники безопасности, падения, бытовые травмы — пациенты поступали после самых разных жизненных ситуаций. Конечно, помню и свою первую самостоятельную операцию — у мужчины был перелом лодыжки со смещением. Я волновался, но хорошая подготовка не позволяла мне сомневаться в себе».

Как рассказывает Александр Юрьевич, однажды скорая помощь привезла мужчину с болями в грудной клетке, он тяжело дышал. Рентген показал не только перелом ребер, но и повреждение легкого с гемопневмотораксом. Это очень опасное и угрожающее жизни состояние, когда воздух из поврежденного легкого и кровь скапливаются в плевральной полости. Если вовремя не установить дренаж, они сдавят легкое, и человек не сможет дышать. Такие случаи очень часто встречались в практике стационара.

Александр Юрьевич работал и в других медучреждениях республики, но его всегда тянуло в Центральную городскую больницу. Милые сердцу врачи и медсестры с радостью встретили коллегу и были очень рады его назначению заведующим хирургическим отделением.

«Отделение у нас достаточно большое и объединяет несколько направлений: хирургия, травматология и ортопедия, урология и оториноларингология. Мы проводим малые операции, оказываем экстренную и плановую помощь, ведем диспансерное наблюдение», — продолжает свой рассказ наш герой.

В команде Александра Егорова — специалисты разного возраста, и к каждому он находит подход. К молодым коллегам относится по-отечески, помня, каково было самому на их месте, к докторам и медсестрам с большим стажем — с глубоким уважением и вниманием.

«Я стараюсь быть справедливым и честным, где-то нужно проявить твердость, а где-то уступить. Ситуации бывают разные, на то и жизнь», — отмечает руководитель отделения.

Для Егорова это не просто слова. Он помнит все случаи, когда на улице или в транспорте кто-то спрашивал надрывным голосом: «Помогите! Здесь есть врач?» Конечно, есть. Не раздумывая, Александр Юрьевич бросался к лежащему человеку. «Сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь пациенту — это мой девиз, и я стараюсь ему следовать», — говорит врач-травматолог-ортопед.

Александр Егоров — не только профессионал своего дела и опытный руководитель, но и хороший семьянин и заядлый путешественник. Фото из личного архива Александра Егорова