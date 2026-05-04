Северная ходьба: полезно всем, доступно каждому

Автор: Вера Захарова
Тренировка на свежем воздухе собрала более 50 участников. Фото Максима Васильева

На Красной площади в Чебоксарах в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» состоялся открытый мастер-класс по северной ходьбе.

Тренировка на свежем воздухе собрала более 50 участников — представителей старшего поколения и молодежи, ориентированных на активный и здоровый образ жизни.

«Отличная погода и живописные виды Чебоксарского залива создали неповторимую атмосферу, способствующую не только физической активности, но и позитивному общению. Мы отмечаем высокий интерес и энтузиазм жителей республики к подобным инициативам», — отметила министр здравоохранения Чувашии, председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Лариса Тарасова.

Северная ходьба — это универсальный вид физической активности, доступный и полезный для людей всех возрастов. Занятия способствуют укреплению всех групп мышц, развитию подвижности суставов.

«Выражаю искреннюю благодарность региональному координатору партийного проекта «Здоровое будущее» Николаю Станиславовичу Николаеву и всем, кто поддержал это мероприятие. Уверена, что совместными усилиями мы сможем сделать здоровый образ жизни нормой для каждого жителя Чувашии», — подчеркнула Лариса Тарасова в своих социальных сетях.

Опубликовано: 21 мая 2026 г.


