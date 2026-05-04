Олег Николаев объявил о перезапуске проекта «Шаг к здоровью»

«Шаг к здоровью» ждет новый виток

С соответствующей инициативой к руководителю региона обратились депутат Государственной Думы Алла Салаева и главные врачи медучреждений республики.

«На встречах с жителями из разных уголков республики звучал вопрос: «Будет ли продолжение?» — акцентировала Алла Леонидовна. — Мы все ощутили пользу: своевременная диагностика крайне важна. Это шанс сохранить здоровье и выявить заболевание на ранней стадии, что иногда спасает и жизнь».

Глава республики поручил Правительству подготовить мобильные пункты и анонсировал запуск новых направлений — выездных бригад «Детский доктор» и «Кардиопоезд».

Медицинские шатры начнут работать в День республики, 24 июня. А первый выезд «Детского доктора» символично запланирован на 1 июня, в Международный день защиты детей. «Кардиопоезд» впервые направится в муниципалитеты 4 июня.

Также по инициативе Аллы Салаевой площадки «Шаг к здоровью» приобретут дополнительную социально значимую функцию. «Учитывая, что шатры с врачами — центры притяжения, где люди общаются, обмениваются идеями, делятся мыслями, решили организовать на местах и сбор предложений в «Народную программу» партии «Единая Россия», — отметила депутат Государственной Думы.

По данным статистики, за 2025 год в рамках проекта медики осмотрели свыше 69 тыс. человек, а дополнительное углубленное обследование прошли более 20 тыс. Впервые было выявлено почти 1600 заболеваний, в их числе случаи артериальной гипертонии, сахарного диабета и онкологии. Жители республики получили возможность вовремя начать лечение. Также почти 3 тыс. человек прошли вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах. Реализацию проекта обеспечивала команда более чем из 2 тыс. человек, представляющих 35 медицинских организаций, муниципальные администрации и два волонтерских центра.

Министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова анонсировала, что в этом сезоне в рамках проекта запланировано более 500 выездов с охватом около 73 тыс. человек. Особое внимание, как и прежде, будет уделено жителям отдаленных населенных пунктов. Идет формирование графика выездов, который в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте Минздрава Чувашии, в госпабликах и республиканских СМИ.