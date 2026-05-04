Врачи БСМП удалили миому матки весом около трех килограммов

Само «не прошло»

Эта история началась еще год назад, когда женщина впервые обратилась к медикам. Тогда была назначена дата госпитализации и операции, но в последний момент пациентка отказалась от медицинской помощи и покинула больницу.

За год миома достигла размеров плода на 18-й неделе беременности. Это повлекло нарушение функций соседних органов: у женщины начались трудности с дыханием, участилось мочеиспускание, появились сильные боли, слабость, нарушение менструального цикла и признаки анемии. Испугавшись, героиня этой заметки в экстренном порядке обратилась за помощью.

Итогом двухчасовой операции стало удаление миомы весом почти три килограмма. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей и восстанавливается, ее состояние стабильное.

«Этот случай — яркий пример того, как промедление может привести к серьезным осложнениям, — отметила врач-акушер-гинеколог Ирина Цырлина. — Миома, которая год назад была операбельной и, возможно, позволила бы сохранить орган, за это время выросла до гигантских размеров. Мы рады, что смогли помочь пациентке, но я хочу обратиться ко всем: не откладывайте визит к врачу и не отказывайтесь от рекомендованного лечения. Необходимо помнить, что, хоть миома достаточно редко подвергается озлокачествлению, такая статистика существует. Регулярные визиты к гинекологу и своевременная диагностика — залог вашего здоровья и качества жизни».

Доктора напоминают, что в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» проводится бесплатная диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.