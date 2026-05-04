Сила духа без границ

Ежегодно с мая по сентябрь Чувашия становится одним из главных центров отечественной легкой атлетики

В летние месяцы запланировано несколько крупных атлетических стартов, а сейчас на дорожках и в секторах «Олимпийского» в Чебоксарах главенствовали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В столице республики состоялись первенства России среди слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), а также Всероссийские соревнования для лиц с ПОДА по легкой атлетике.

Параатлеты все чаще приезжают в Чувашию для участия в состязаниях по различным дисциплинам. Напомним, что в феврале на базе спортшколы олимпийского резерва № 2 прошли первые в истории региона крупные соревнования по биатлону и лыжным гонкам среди лиц с ПОДА. Кстати, после хорошего выступления на стартах в Чебоксарах Иван Голубков отправился в Италию на Паралимпиаду, где завоевал две золотые медали.

Если зимников республике принимать пока в диковинку, то представители «королевы спорта» прибывают в столицу Чувашии практически как к себе домой. Многие параатлеты здесь не только борются за награды турниров, но и проводят тренировочные сборы. Нынешние старты имели большое значение для молодых и перспективных ребят — по итогам первенств России лучшие попадут в состав национальной команды по своим возрастам.

На торжественной церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев поприветствовал участников, гостей и болельщиков и заявил, что принимать крупномасштабные соревнования для республики — большая честь. Также руководитель региона обратил внимание на то, что задача Правительства — сделать спорт доступным для каждого, независимо от физических возможностей или места проживания.

Кстати За награды трех турниров сражались более 300 параатлетов из 30 субъектов страны. В составе сборной Чувашии выступили 55 спортсменов. Среди них — чемпионы России Анастасия Евграфова, Евгений Ногаев, Иван Скрынник, Виктория Кузьмина, Надежда Яковлева, Анна Ковалева, а также участники СВО Артемий Репкин и Сергей Анисимов.

Соискателям медалей первенства страны по спорту слепых не потребовалось много времени на раскачку — юные параатлеты с первого дня задали высокую планку результатов. Из года в год во многих видах программы конкуренция растет. Поэтому приходится прикладывать огромные усилия, чтобы оставаться в обойме сильнейших.

На ведущих ролях во многих дисциплинах оказывались хозяева состязаний. Дмитрий Щербаков являлся одним из главных претендентов на «золото» в толкании ядра в своем классе. Перед стартом турнира он успел принять участие в чемпионате Чувашии, где в борьбе со здоровыми легкоатлетами завоевал две золотые награды в том же толкании ядра и метании диска. Полученная соревновательная практика помогла стать победителем первенства страны. «У меня ежедневные тренировки. С утра занимаюсь ОФП, укрепляю мышцы, а вечером — занятия для развития техник толкания и метания. Показанным результатом доволен», — поделился в интервью корреспонденту «СЧ» обладатель «золота» в толкании ядра.

В жизни Дмитрия спорт играет ключевую роль. «Я более трех лет нахожусь в легкой атлетике. Спорт меня дисциплинировал и дал возможность осознать, что отклонения в здоровье — это не приговор. Я сейчас полноценно живу и стремлюсь в будущем попасть на Паралимпиаду», — сказал Щербаков.

В некоторых дисциплинах представители Чувашии тотально доминировали и занимали весь пьедестал почета. Успешные результаты — заслуга не только параатлетов, но и наставников. Старший тренер сборной Чувашии по спорту слепых Алексей Александров подчеркнул, что во время тренировок каждый спортсмен выкладывался на полную мощь, чтобы достичь прогресса. «Ребята понимали, что первенство России — главный старт сезона. Они были очень воодушевлены, мотивированы», — добавил специалист. Кстати, долгие годы Алексей Мефодьевич работает главным судьей легкоатлетической эстафеты «СЧ», которая проводится в сентябре.

Немало интересных сюжетов вместило в себя первенство страны среди лиц с ПОДА. Здесь за «золото» в стометровке в своем классе боролась Мария Васильева. О пути юной Маши в спорте «СЧ» уже рассказывала. Тогда она признавалась, что мечтает стать паралимпийской чемпионкой. Пока девочка штурмует пьедесталы на отечественных соревнованиях. В финале Мария не смогла победить, но закончила дистанцию на второй позиции. Вообще спортсменка достаточно критически отнеслась к своему выступлению. «Мне бежать стометровку всегда тяжело. Сейчас плохо стартовала, сразу сделала большие шаги. Я недовольна секундами, могла показать результат лучше», — считает Мария Васильева.

На состязания в Чувашию приехали параатлеты из разных уголков страны. Представитель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Александр Степанов «отстрелялся» в первый день первенства, взяв две золотые медали в толкании ядра и метании клаба (булавы. — Прим. ред.). Соперники дышали в спину, но Александр в решающий момент смог аккумулировать все силы и выдать отличные попытки. После окончания турнира Степанов рассказал, что соревнования сложились достаточно легко благодаря хорошей подготовке.

Любопытно, что из-за погодных условий в родном регионе спортсмен основную часть времени тренируется в зале. До прихода в «королеву спорта» Александр Степанов пробовал силы в разных видах — горные лыжи, следж-хоккей (хоккей на колясках. — Прим. ред.), но только в легкой атлетике он окончательно обрел уверенность в своих силах.

Также проходили Всероссийские соревнования среди лиц с ПОДА. Здесь в списках участников можно было найти имена титулованных атлетов с опытом выступлений на международных турнирах. Константин Халтурин из Воронежской области пока еще не успел в полной мере себя проявить. Однако в Чебоксарах он выиграл и в очередной раз выполнил норматив мастера спорта международного класса в толкании ядра. «Я доволен, что не снижаю планку результатов. Для меня эти соревнования — важный промежуточный старт для подготовки к будущим состязаниям», — пояснил Халтурин.

В 2012 году Константин попал в аварию, получил серьезные травмы. В больнице он познакомился с одним паралимпийцем, который рассказал ему свою историю. А потом Халтурина вдохновили выступления спортсменов на Паралимпиаде в Сочи. И теперь он не представляет свою жизнь без легкой атлетики.

Кстати, Константин ежегодно приезжает в Чувашию и у него всегда остаются только положительные впечатления от республики. «Нас всегда здесь принимают очень хорошо. Организация соревнований на высшем уровне», — сказал параатлет из Воронежской области.

Справка «СЧ»

Правительство Чувашии помогает спортсменам с поражением опорно-двигательного аппарата достойно представлять регион на соревнованиях в различных субъектах страны. В этом году на их выезды в составе сборных команд России и республики выделено более 5,6 млн рублей. В национальных сборных России на данный момент Чувашию представляют 42 спортсмена: 27 человек с поражением ОДА и 15 слепых.