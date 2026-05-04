На набережной Чебоксар появились два новых арт-объекта

Волга объединяет

Речной бульвар в Чебоксарах пополнился сразу двумя новыми объектами: арт-композицией «Тухья» в составе галереи «Русло» и «Кораблем-песочницей» на причале. Торжественное открытие прошло 18 мая в Международный день музеев.

Третий по счету экспонат галереи под открытым небом посвящен Чебоксарам и воплощает один из главных символов чувашской идентичности. Тухья — традиционный девичий головной убор, расшитый бисером и серебряными монетами. В народной культуре он означал целомудрие и переход девушки в статус хранительницы рода, служил оберегом будущего материнства.

Новая достопримечательность органично вписалась в концепцию галереи, которую Чебоксарский речной порт начал создавать еще в сентябре 2025 года. Серия стилизованных композиций символизирует города, которые входят в маршрут по Волге от Нижнего Новгорода до Казани. Проект объединяет четыре региона: Нижегородскую область, Марий Эл, Чувашию и Татарстан. У каждой фигуры есть табличка с QR-кодом, по которому можно узнать подробности о каждом экспонате.

Теплые слова в поддержку инициативы сказала депутат Государственной Думы Алла Салаева: «Нас объединяет великая Волга. Все мы многое делаем для того, чтобы Чебоксары стали лучше и привлекательнее. Это стало уже хорошей традицией — открывать скульптуры на волжском берегу. Благодарим руководство Чебоксарского речного порта за прекрасную идею».

В прошлом году республику посетили полтора миллиона туристов, что почти в полтора раза превышает количество людей, которые проживают здесь постоянно. Новая композиция станет еще одной точкой притяжения для гостей региона.

Другой подарок бульвару — теперь самая большая в городе песочница в форме корабля размером 20,4 х 8,5 м. Первыми на борт судна ступили, конечно же, дети. Интерактивную зону создали для семейного отдыха и раннего знакомства с речными профессиями. Названия у корабля пока нет, его определят по итогам конкурса среди горожан. Победителю также подарят трехчасовой тур по Волге с прохождением через шлюзы Чебоксарского гидроузла.

«На такой площадке каждый ребенок сможет почувствовать себя капитаном, ведь всем известно, что самые яркие впечатления приходят из детства», — отметил председатель Совета директоров АО «Чебоксарский речной порт» Владимир Тимофеев. Здесь постарались создать пространство для комфортного семейного отдыха: пандусы и лифт для маломобильных людей, игровые зоны и арт-объекты. Для вовлечения молодежи проводятся такие мероприятия, как Всероссийский фестиваль «Краски Чувашии» и шоу буксиров «Чебоксарские «Волгари».

Параллельно развивается просветительский проект «Навигация», который связан с федеральной программой «Билет в будущее». Музей «Чебоксары — порт шести веков» проводит экскурсии для профориентации молодежи. За полтора года с историей кораблестроения познакомилось более 3200 школьников со всей республики.

В день открытия порт присоединился также к Всероссийской акции «Ночь музеев». Постоянная экспозиция пополнилась 66 макетами кораблей из частных коллекций, а для гостей провели экскурсии и разыграли ваучеры на прогулочные рейсы.

«Приближается День Республики. Новые арт-объекты можно считать подарками Чебоксарского речного порта к этой знаменательной дате. Они задают новые стандарты, наш город становится красивее и привлекательнее», — выразила благодарность председатель республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева. Сейчас берега Волги это не только транспортный узел, но и комфортное пространство для туристов и местных жителей.