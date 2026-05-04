Футболисты из Чебоксар поедут на первенство России

Ветераны популярной игры с мячом из Чувашии давно демонстрируют стабильные результаты, попадая на пьедесталы почета окружных и всероссийских соревнований. Недавно они добились очередного успеха — команда «Динамо-КоСА» из Чебоксар завоевала золотые награды шестого первенства МФС «Приволжье» среди футболистов старше 60 лет.

Соревнования проходили в манеже спортивного центра «Академия-52» в Нижнем Новгороде. Здесь во время чемпионата мира 2018 года к матчам готовилась сборная Уругвая, выступавшая в одной группе с Россией.

В ветеранском турнире участвовали пять коллективов. Динамовцы считались одними из главных фаворитов. Данный статус накладывал определенную ответственность. В составе «Динамо-КоСА» можно было наблюдать любопытные переплетения. К примеру, в начале 1990-х Юрий Евлампьев, Гарник Авалян и Рустям Фахрутдинов играли за самарские «Крылья Советов» в элите отечественного футбола, а спустя более трех десятилетий троица воссоединилась в команде из Чебоксар. Кроме того, цвета представителя республики защищал Сергей Подпалый — воспитанник киевского «Динамо», за карьеру успевший проявить себя в московских «Локомотиве» и «Динамо».

В первой встрече «Динамо-КоСА» ожидало серьезное испытание, чуть ли не «скрытый финал» — противостояние с казанским «Рубином». Коллектив из Татарстана имел большие притязания на золотые награды.

Однако в начале матча вратарь соперника Дмитрий Соловьев допустил роковую ошибку на выходе, нарушив правила в своей штрафной. Арбитр заметил фол и назначил пенальти, который реализовал Гарник Авалян. Игра получилась вязкая, но динамовцы удержали минимальное преимущество и выиграли 1:0.

Вышеупомянутая троица внесла решающий вклад в результат, а особенно выделялись Гарник Авалян и Рустям Фахрутдинов. Далее команда из Чувашии соперничала с «Силой» из Марий Эл. Здесь тот же Авалян проявил себя во всей красе, отправив пять мячей в сетку ворот оппонента, а Фахрутдинов забил один гол — в итоге победа 6:1.

Следом «Динамо-КоСА» сражалось со сборной Нижегородской области. Хозяева состязаний находились в шаге от провала, и им нужна была только победа. Нижегородцы оказали достойное сопротивление, но распечатать ворота Алексея Тарасова не смогли. В свою очередь, у динамовцев отличился Рустям Фахрутдинов (он оформил дубль), а Гарник Авалян дополнил картину голов — 3:0 в пользу клуба из Чувашии.

В заключительной игре представитель республики встречался со «Стартом» из Заречного. Интрига в борьбе за первое место сохранялась. Соперника устраивала только победа — в первом тайме «Старт» имел опасный момент, но не сумел его реализовать. Однако во второй половине динамовцы дожали прямого конкурента усилиями Рустяма Фахрутдинова, забившего два гола и установившего окончательный счет — 2:0.

Благодаря победе в шестом первенстве МФС «Приволжье» среди ветеранов старше 60 лет «Динамо-КоСА» заработало путевку на первенство России под эгидой Российского футбольного союза, которое пройдет с 9 по 16 октября в поселке Витязево (Краснодарский край).