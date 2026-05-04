Юные инспекторы из Чебоксар представят Чувашию на всероссийском уровне

Разбираются не только в дорожном движении

В физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни» прошел 35-й республиканский слет юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». За звание лучших боролись 26 отрядов ЮИД из разных уголков республики. Все они уже прошли муниципальный отбор и приехали на финальный этап как победители на своих территориях.

Юбилейный слет собрал школьников, педагогов, наставников, представителей Госавтоинспекции, Минтранса Чувашии, центра патриотического воспитания молодежи «Авангард» и активистов регионального Движения Первых. Участников приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. Он особо отметил тех взрослых, без которых движение ЮИД не стало бы таким устойчивым и заметным. Это педагоги, родители и наставники, которые не просто готовят детей к конкурсам, а помогают им по-настоящему понимать культуру безопасного поведения на дороге.

С каждым годом движение юных инспекторов становится шире. И это важно не только для самих участников. Ребята, которые сегодня учатся разбирать дорожные ситуации, завтра объясняют правила младшим, напоминают о безопасности друзьям, внимательнее ведут себя на пешеходных переходах и возле проезжей части. Такой опыт остается не на сцене и не в дипломах, а уходит в повседневную жизнь.

Программа слета была насыщенной. Школьники соревновались в знании правил дорожного движения, фигурном вождении велосипеда, управлении средствами индивидуальной мобильности, прохождении автогородка, основах безопасности жизнедеятельности и оказании первой помощи. Отдельным испытанием стал конкурс «Безопасные дороги для меня и моих друзей», а творческую часть посвятили 90-летию службы на страже дорог.

На первый взгляд, это соревнования. Но за каждым заданием стоит реальная ситуация, с которой ребенок может столкнуться на улице. Велосипед во дворе, самокат у перехода, машина, выезжающая из-за поворота, друг, которому стало плохо, неожиданная дорожная ловушка. Здесь важно не просто знать правильный ответ, а уметь быстро принять верное решение.

Руководитель Госавтоинспекции Чувашии Владимир Романов отметил, что такие мероприятия имеют большое значение для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. И это тот случай, когда профилактика выглядит не как скучная лекция, а как живой опыт, через который ребенок проходит сам.

В этом и сила «Безопасного колеса». Ребята не сидят пассивно в зале — они действуют, думают, ошибаются, исправляются. Видят, что правило на бумаге и правило на дороге — это не одно и то же, если за ними не стоят внимание, навык и ответственность.

По итогам всех конкурсов третье место заняла команда ЮИД Большекатрасьской средней школы Чебоксарского округа. Второе место у команды ЮИД Азимсирминской школы Вурнарского округа.

Абсолютным победителем стал отряд ЮИД чебоксарской школы № 53. Теперь именно эта команда представит Чувашию на Всероссийском слете ЮИД. Это уже не только победа школы, но и возможность показать уровень всей республики и работу тех, кто из года в год развивает детское движение безопасности.