Удаленный помощник

Курьеров и дропов мошенники презрительно называют денежными мулами. Посредники в преступных схемах обмана — для кураторов пустое место, обычный расходный материал, который после выполнения задания легко можно заменить другим человеком.

Жертву запугали

По кодовому слову «тюльпан» жительница Чебоксар отдала незнакомому молодому человеку 20 млн рублей. Участником этой «совершенно секретной операции ФСБ» стал 24-летний слесарь из Казани. Нанятый мошенниками молчаливый «агент контрразведки» забрал из рук женщины сумку с деньгами, получил от куратора координаты автозаправочной станции, где его ждал «Мерседес» с другими участниками схемы. Парень положил сумку в предупредительно раскрытый перед ним багажник иномарки, на чем его миссия была завершена. Из переданной в нужные руки суммы посреднику разрешили оставить 10 тыс. рублей.

…От первого звонка «представителя банка» до явки «агента ФСБ» с кодовым словом предпринимательница из столицы Чувашии пережила две кошмарные для нее недели. Звонившие убеждали, что все банковские накопления женщины под угрозой из-за утечки данных, сама она «под колпаком» спецслужб как пособница ВСУ. Пугали перспективой надолго оказаться за решеткой, а сына-школьника сделать детдомовцем. По указке звонивших горожанка не только обнулила все свои счета в банке, но и переводила в «резервные» ячейки силовиков кредитные средства. В итоге с учетом переданной через «агента» суммы жертва лишилась почти 28 млн рублей, а звонки с требованием новых переводов не прекратились. Тут-то до нее и дошло, кто с ней общался все это время.

Курьера отследили опера Управления МВД России по городу Чебоксары совместно с коллегами из Управления уголовного розыска МВД по Чувашии. Житель Казани был задержан в ходе служебной командировки в столицу Татарстана. Поездка в Чебоксары оказалась у рабочего не первой: мошенники завербовали его после того, как обманом похитили почти 800 тыс. рублей. В надежде вернуть свои кровные, казанец согласился подработать «на посылках» и даже установил у себя в квартире нелегальный узел связи. Можно только предполагать, куда в конце концов довела бы подобная сговорчивость этого удаленного помощника. Пока же отдел по расследованию преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа, СУ УМВД России по городу Чебоксары вменил ему мошенничество в особо крупном размере, а Московский районный суд отправил на три с половиной года в колонию общего режима. И важный момент: по приговору подсудимый должен выплатить потерпевшей всю похищенную у нее сумму. Решение еще не вступило в законную силу.

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике: «Жалеть так называемых курьеров не стоит. Они прекрасно осознают, что им предлагается участие в преступной схеме обмана, а значит, должны задумываться и о последствиях».

Поездки в другие города, смена одежды и использование разных аксессуаров в целях конспирации, явки и пароли — все эти «задания» из телефонной трубки недвусмысленно указывают на их криминальный характер. Не говоря уже о тех случаях, когда кураторы дают поручения явно экстремистского либо террористического толка. По предварительным данным, один из таких «посланников» и совершил поджог полицейских автомашин в Шумерле в апреле нынешнего года. Его «работодатели» обещали, что это будет последнее задание, после чего 18-летний шумерлинец сможет окончательно «реабилитировать себя перед Родиной» и вернуть ранее похищенные у него средства.

К СВЕДЕНИЮ По данным отдела по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий МВД по Чувашии, только в этом году было выявлено 28 таких «киберкурьеров», при участии которых у жителей республики похищено свыше 75 млн рублей. В некоторых случаях посредникам даже не приходилось никуда ехать: они встречали такси с доверчивой жертвой, которая сама везла деньги туда, куда ей было указано.

К дропперам свои счеты

В республике стали активно привлекать к уголовной ответственности и тех, кто помогает мошенникам переводить деньги. Батыревский районный суд признал учащуюся колледжа виновной в двух эпизодах передачи доступа к своему электронному средству платежа другим лицам (часть 3 статьи 187 УК РФ).

От своих знакомых уроженка Батыревского округа узнала о том, что можно продать банковские карты через мессенджер и решила воспользоваться их услугами. За 5,5 тыс. рублей 19-летняя девушка передала молодым людям две свои карты, не задумываясь о последствиях. В итоге на ее имя было оформлено около 10 счетов, через которые прошло более миллиона рублей. Обо всем этом студентка узнала в банке, куда обратилась, чтобы оформить карту для получения стипендии. Специалистов кредитного учреждения насторожило количество счетов, в выдаче карты сельчанке отказали, а следствием территориального отдела полиции было возбуждено уголовное дело. Установлено, что через счета фигурантки прошли деньги, полученные нечестным путем. Одним из пострадавших стал житель Саратовской области, на которого злоумышленники дистанционно оформили кредит в микрофинансовой организации. Чтобы возместить ему ущерб, следователь ходатайствовал об аресте телефона стоимостью 35 тыс. рублей, изъятого у батыревской дропперши. За участие в мошеннической схеме суд приговорил ее к семи месяцам ограничения свободы (и в этом случае решение пока не вступило в законную силу). В отношении знакомых, которым осужденная передала свои карты, полицейские также проводят проверку.

ВАЖНО МВД по Чувашской Республике предупреждает граждан об ответственности за продажу своих банковских карт либо за совершение неправомерных операций по указанию других лиц. За дропперство предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

В поле зрения правоохранителей попала и 20-летняя студентка чебоксарского колледжа, которая также предоставила реквизиты своей карты неизвестным и стала соучастницей мошенничества в отношении жителей Томской области и Краснодарского края. По указанию кураторов девушка переводила поступающие ей деньги на другие счета, оставляя себе небольшие суммы в качестве вознаграждения. Она так рьяно и ответственно выполняла порученное, что даже не задумывалась о том, что получает намного меньше, чем ей обещали при «трудоустройстве». В межмуниципальном отделе МВД России «Цивильский», где в отношении уроженки Красноармейского округа возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ, полагают, что фигурантка до сих пор до конца не осознала, в чем и кому помогала, степень своей вины.

В настоящее время полиции известно как минимум о двух фактах мошенничества, в которых в выводе похищенных средств участвовала студентка. Проверяется ее причастность и к другим преступлениям, сотовый телефон девушки тоже изъят для обеспечения возмещения ущерба пострадавшим.