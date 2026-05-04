АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА, министр труда и социальной защиты Чувашии:

«Летняя подработка — это не просто способ получить карманные деньги, а важный шаг к самостоятельности и профессиональному самоопределению. Мы выстраиваем систему, при которой первый трудовой опыт подростков проходит в безопасных условиях, с соблюдением всех трудовых норм и с реальной финансовой поддержкой. Напомню, при трудоустройстве через службу занятости подростки получают двойную финансовую поддержку: помимо заработной платы от компании, им ежемесячно выплачивается материальная помощь от государства в размере 2794 рублей. В текущем году уже 232 работодателя по Чувашии, включая 44 чебоксарские организации, заключили договоры на создание специальных рабочих мест для несовершеннолетних. С начала года временную работу при поддержке центров «Работа России» нашли 5345 жителей республики в возрасте от 14 до 18 лет, из них 1675 — учащиеся Чебоксар».