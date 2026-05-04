Дизайн обновляемых школ выберут педагоги и школьники

Как будут выглядеть обновленные учебные заведения, зависит не только от подрядчика

В 2026 году капитальный ремонт охватил сразу 38 школ республики. Масштабы переоснащения и благоустройства выросли почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а на реализацию проекта направлено свыше 6,9 млрд рублей. Работы ведутся в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования.

На еженедельном совещании в Доме Правительства Глава региона Олег Николаев отметил, что сопоставимый по количеству объектов масштаб ремонта наблюдался лишь в 2021 году, однако в нынешнем сезоне программа охватывает больше ученических мест. Он подчеркнул, что финансирование предусмотрено в полном объеме, и теперь ключевым фактором успеха становится грамотная организация процессов на местах.

Глава республики поручил руководителям муниципалитетов не только отслеживать действия подрядчиков, но и активно привлекать к обсуждению проектов педагогов, учащихся и их родителей. По его мнению, именно будущие пользователи должны определять цветовую гамму, оформление входных групп и зон отдыха, поскольку соучастие в создании школьной среды формирует бережное отношение к обновленным зданиям.

По состоянию на середину мая средняя техническая готовность объектов достигла 27%. В соответствии с утвержденным графиком ремонт в 15 школах планируется завершить до начала учебного года, еще 21 учреждение, требующее более глубокой реконструкции, сдадут к ноябрю. Два объекта переведены на двухлетний цикл работ с окончанием реализации в 2027 году.

Параллельно со строительными работами идет закупка современного оборудования. На эти цели из федерального бюджета направлено 294 млн рублей, что составляет в среднем по 8,2 млн на каждую школу. Все контракты уже заключены: учреждения получат интерактивные и аудиторные доски, 3D-принтеры, лабораторные комплексы для кабинетов физики и химии, ученические верстаки и иные необходимые средства обучения.

Особое внимание на совещании уделили объектам с риском отставания от графика. Главам Чебоксарского и Урмарского округов дано поручение оперативно наладить работу в Сятра-Лапсарской и Шоркистринской школах, где уровень выполнения строительно-монтажных работ пока не превысил 9%. Министр образования республики Дмитрий Захаров заверил, что все этапы от подписания контрактов до итоговой приемки находятся под контролем общественных штабов, в состав которых вошли депутаты «Единой России», педагогов и представители родительских сообществ.

Министерство образования Чувашии также утвердило новые рекомендации по оформлению школьных пространств, отменяющие прежнюю практику типовых интерьеров. В обновленных зданиях появятся тематические зоны и экспозиции, посвященные выдающимся землякам, местным достопримечательностям и крупнейшим предприятиям региона.

Проекты предусматривают интеграцию элементов национальной культуры, включая цитаты на чувашском языке и традиционные орнаменты, а также создание отдельных пространств, направленных на укрепление семейных ценностей.