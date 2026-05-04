Таланты раскрылись на сцене

В Ставрополе завершился Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна». 25 активистов Движения Первых из Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли, Чебоксарского и Цивильского округов проявили себя в вокале, хореографии, театральном искусстве, медиа и КВН. По итогам масштабного события шоу-балет «Авангард» выиграл в направлении «Уличный танец» (малые составы). Софья Кузьмина стала второй в номинации «Художественное слово. Проза» и была удостоена специального приза. Студия танца «Феерия» расположилась на третьей строчке в категории «Эстрадный танец» (большие составы). Ирина Степанова и Виктория Васильева заняли третьи места в номинациях «Эстрадное пение. Отечественная песня» и «Художественное слово. Поэзия» соответственно. Глава Чувашии Олег Николаев поздравил ребят, поблагодарил наставников за их труд, а родителей — за поддержку, без которой невозможны победы.