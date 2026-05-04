Троллейбус-гармошка вышел на обкатку по дорогам Чувашии

Тестовая эксплуатация УТТЗ-6243-10 «Горожанин» продлится до 1 июля по межмуниципальному маршруту № 60 «Химтехникум — Университет», сообщает Минтранс республики. За это время специалисты оценят, как двухсекционный транспорт ведет себя на линиях с интенсивным пассажиропотоком. Отмечается несколько плюсов новинки — большая вместительность (в салоне помещается до 150 пассажиров), климат-контроль, камеры видеонаблюдения и USB-зарядки для мобильных устройств. Кроме того, запас автономного хода позволяет двигаться без подключения к контактной сети до 30 км.