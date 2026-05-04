В Чувашии будет создано спецподразделение для борьбы с БПЛА

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенантом Сергеем Побирохиным. Были обсуждены первоочередные задачи по усилению региональной многоуровневой системы безопасности и защиты жителей республики. Отдельное внимание уделили вопросам противодействия беспилотным летательным аппаратам.

«В Чувашии мы начинаем работу по созданию регионального подразделения БАРС, которое будет специализироваться на выявлении и подавлении БПЛА. Это позволит дополнительно усилить действующую систему защиты», — заявил Олег Николаев. Вопрос находится на личном контроле Главы республики.