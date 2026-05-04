В Чувашии будет создано спецподразделение для борьбы с БПЛА

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенантом Сергеем Побирохиным. Были обсуждены первоочередные задачи по усилению региональной многоуровневой системы безопасности и защиты жителей республики. Отдельное внимание уделили вопросам противодействия беспилотным летательным аппаратам.

«В Чувашии мы начинаем работу по созданию регионального подразделения БАРС, которое будет специализироваться на выявлении и подавлении БПЛА. Это позволит дополнительно усилить действующую систему защиты», — заявил Олег Николаев. Вопрос находится на личном контроле Главы республики.

Опубликовано: 21 мая 2026 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.