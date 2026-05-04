В Чувашии продолжают восстанавливать дороги, поврежденные при создании М-12

После большой стройки

На таких дорогах люди часто спрашивают — когда будет ремонт? Магистраль сдана, но жителям окрестных сел и деревень по-прежнему приходится преодолевать разбитые полотна, которые выдерживали натиск тяжелой техники ради исполнения одного из главных инфраструктурных проектов страны.

В Чувашии продолжается восстановление автомобильных дорог, задействованных при строительстве скоростной трассы М-12 «Восток». Для многих территорий это один из самых ожидаемых дорожных ремонтов последних лет. Этими участками люди пользуются каждый день. По ним ездят на работу, возят детей, добираются до больниц, школ, магазинов и соседних населенных пунктов. Ход работ на ряде объектов проверил Председатель Правительства республики, секретарь Чувашского регионального отделения «Единой России» Сергей Артамонов.

В объезде также участвовали представители партийного десанта: депутат Госсовета Чувашии Роман Алексеев и заместитель Председателя Госсовета республики Виктор Горбунов. На месте они общались с подрядчиками и смотрели, как организована работа на конкретных участках.

Министр транспорта Чувашии, региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» Максим Петров сообщил, что общая протяженность таких участков составляет около 70 км. Они расположены в шести муниципальных округах: Ибресинском, Канашском, Вурнарском, Порецком, Шумерлинском и Янтиковском.

Один из важных объектов этого сезона находится на дороге «Калинино — Батырево — Яльчики». В 2026 году здесь приведут в порядок участки общей протяженностью 12,5 км. По итогам аукционов уже определены подрядчики. Работы выполняют ООО «Эльбрус», ООО «Стройком» и ООО «Дортех». Сроки у дорожников сжатые. Завершить ремонт нужно уже этим летом. При этом часть подрядчиков готова идти быстрее графика, если позволит погода и не возникнет непредвиденных сложностей.

Директор ООО «Эльбрус» Андрей Алексеев рассказал, что компания намерена завершить свои участки до конца мая. «Если погода позволит, — добавил он. — Все ресурсы есть, у бригады желание показать качественный результат». Его компания ремонтирует два участка дороги возле деревень Большие Абакасы и Ширтаны Ибресинского округа.

Отдельно Сергей Артамонов оценил ход капитального ремонта дороги «Ибреси — Березовка — Кудеиха». Здесь масштаб работ заметно больше. Глава Ибресинского округа Игорь Семенов сообщил, что фактически предстоит заново построить 6 км полотна. На участке заменят водопропускные трубы, переустроят инженерные коммуникации, установят новые автопавильоны и линии наружного освещения. Контракт заключен с ООО «Воддорстрой». Эта дорога соединит поселок Ибреси с населенными пунктами Огонек и Костер.

Из-за большого объема работ объект рассчитан не на один сезон. Завершить ремонт подрядчик должен осенью 2027 года. Здесь важно не просто быстро уложить покрытие, а создать полноценную дорожную инфраструктуру, которой раньше на отдельных участках не хватало.

Генеральный директор ООО «Воддорстрой» Леонид Евдокимов рассказал, что предприятие применяет при ремонте технологии 3D. По его словам, этот подход используется как стандарт работы компании. «То есть предусматриваем все этапы, начиная с проектирования, установки точек с помощью спутника. И по ним потом идет грейдер, выдерживая все отметки. На данном участке раньше не было освещения, теперь оно предусмотрено, как и тротуары, и примыкания к остановкам общественного транспорта. Срок ремонта рассчитан на два года, при наращивании работ будут привлекать дополнительные бригады. Сейчас все по графику», — рассказал он.

Еще один блок работ идет в Порецком округе на дороге «Чебоксары — Сурское». Глава муниципального образования Евгений Лебедев сообщил, что здесь восстановят три участка общей протяженностью 12,8 км. Подрядчиками выступают ООО «Воддорстрой» и ООО «Дортех». Бригады выполнят фрезерование, уложат выравнивающий слой и слой износа, укрепят обочины. На таких объектах особенно важно качество основания, потому что дорога уже пережила серьезную нагрузку и требует не косметического подхода, а полноценного восстановления.

Руководитель «Чувашупрдор» Юрий Шилов рассказал о сложностях в районе Кудеихи. По его словам, это один из самых пострадавших участков. Местные жители сталкивались с черной пылью, ездили по объездным дорогам, а в процессе ремонта специалисты обнаружили и нерегламентные трубы, и провалы. Несмотря на это, подрядчики заявляют, что технические решения уже определены. ООО «Дортех» сообщает, что рецепт основания и всех слоев дороги подобран, а участок планируют завершить до 1 июня. После этого по графику продолжит работу «Воддорстрой», который займется профилированием, уширением дороги и обочин.

Сергей Артамонов подчеркнул, что в 2026 году на дорожное хозяйство Чувашии направлены рекордные 12 млрд рублей. К концу года республика ставит задачу выйти на 600 км восстановленных дорог. «В общей сложности в Чувашии работа на дорогах развернется на 1088 объектах. Но самым долгожданным, конечно, станет обновление участков, по которым шла тяжелая техника при строительстве М-12. Благодаря договоренностям, достигнутым при визите Главы Чувашии Олега Николаева в Минтранс России, работе Правительства региона, депутатского корпуса «Единой России» из федерального и республиканского бюджетов для обновления этих участков на 2026-2028 годы предусмотрено 2,6 млрд рублей», — сказал Сергей Артамонов.

Эта сумма рассчитана на несколько лет, потому что восстановить весь объем за один сезон невозможно. Но важно, что работы уже начались, подрядчики определены, а первые участки должны быть приведены в порядок в ближайшие месяцы. Отдельно Артамонов отметил, что за каждым объектом будет установлен партийный контроль в рамках проекта «Безопасные дороги». Для жителей это должно означать не только наблюдение за сроками, но и внимание к качеству работ.

Нынешний этап важен не только как строительная кампания. Это проверка того, насколько большая инфраструктурная стройка умеет возвращать долг территориям, которые помогали ей своим ресурсом, дорогами и терпением жителей. М-12 уже стала частью новой транспортной карты страны. Теперь важно, чтобы дороги вокруг нее тоже возвращались к нормальной жизни. Для Чувашии это вопрос не только километров и миллиардов, а повседневного комфорта для людей в селах, поселках и городах, где хорошая дорога каждый день решает больше, чем кажется.