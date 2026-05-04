МТС запустит в Чувашии первые отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»

Компания «МТС» установит к началу 2027 года на своей сети мобильной связи отечественные базовые станции производства ООО «ИРТЕЯ». Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM.

МТС продолжает внедрение российских LTE-базовых станций «ИРТЕЯ». К началу 2027 года базовые станции стандарта 4G российского производства впервые заработают на сети МТС и в Чувашской Республике. Установка телеком-оборудования запланирована в 11 муниципалитетах: Урмарском, Янтиковском, Вурнарском, Алатырском, Красночетайском, Ибресинском, Комсомольском, Аликовском, Батыревском, Канашском, Порецком округах.

Базовые станции выпуска 2026 года созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE (B1–2100 МГц, B3–1800 МГц, B7–2600 МГц, B8–900 МГц, B20–800 МГц, B38–TDD 2600 МГц), а также поддерживает технологию GSM. Функционал базовых станций включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. В настоящее время в 58 регионах страны уже работает 1200 таких станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «ИРТЕЯ» к 2030 году поставит МТС 20 тысяч базовых станций.

«Переход на российские базовые станции направлен на повышение технологической независимости и надёжности работы сетей связи. Российское оборудование поддерживает современные стандарты связи, что позволяет абонентам пользоваться более высокими скоростями передачи данных и улучшенным качеством голосовых услуг. Также «ИРТЕЯ» легко интегрируется в существующую сеть, обеспечивает защиту информации. В планах – продолжать развитие сети в регионе с помощью телеком-оборудования российского производства», — прокомментировала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

Архитектура базовых станций «ИРТЕЯ» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. В декабре 2024 года приказом Минпромторга России базовым станциям производства «ИРТЕЯ» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

О компании «ИРТЕЯ»

ООО «ИРТЕЯ» — российский разработчик оборудования и программного обеспечения для мобильных сетей LTE/5G и GSM. Базовая станция «ИРТЕЯ» разработана в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» при государственном софинансировании. Это полностью отечественное решение операторского класса, которое производится в России. 50% акций «ИРТЕЯ» принадлежит ПАО «МТС». Ключевая задача компании — предложить операторам стабильное и приемлемое по стоимости решение, сопоставимое по характеристикам с иностранными продуктами. Решение «ИРТЕЯ» поддерживает международные открытые стандарты и архитектуру Open RAN, что расширяет возможности выхода на внешние рынки.