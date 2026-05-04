СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ, Председатель Кабинета министров Чувашии, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»:

«Брать — и делать. С таким настроем Чувашское региональное отделение «Единой России» присоединяется к инициативе Генсовета партии по исполнению малых дел. И как секретарь регионального отделения скажу, что в народную программу поступают тысячи предложений. Многие проблемы не требуют сложных согласований или федеральных законов. Часто человеку нужна помощь здесь и сейчас — например, решить вопрос с управляющей компанией, помочь консультацией юристов или элементарно навести порядок в парке или сквере. Депутаты, активисты, волонтеры в Чувашии уже готовы оперативно оказать реальную помощь. Мы берем за основу к действиям предложения, которые уже поступили в народную программу — 2031 через сайт естьрезультат.рф. По Чувашии их зарегистрировано больше 300».