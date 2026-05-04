Растет спрос на доставку

В Чувашии в сфере общественного питания работает 1314 малых и средних предприятий — на 14% больше, чем годом ранее. Это опережает среднероссийский темп роста в секторе: по стране в целом число таких МСП выросло на 9%, сообщает региональное Минэкономразвития.

Особенно динамично развивается курьерская доставка еды и продуктов питания. Число МСП в этой сфере достигло 158, увеличившись за год почти на 49% — более чем вдвое быстрее, чем в среднем по России (+22%). Еще несколько лет назад, до пандемии, подобных предприятий по всей стране было заметно меньше — рынок доставки стремительно формируется, и чувашский бизнес активно занимает эту нишу. В сегменте общепита навынос — киоски, палатки, продажа готовой еды с собой — в республике зафиксировано 87 МСП, прирост составил 6% за год.

Плюс к зарплате

В Чувашском транспортном управлении внедряют новый вид материальной поддержки — водитель троллейбуса при трудоустройстве может получить 150 тыс. рублей.

Деньги выплачиваются поэтапно: через шесть месяцев после заключения трудового договора — 50% суммы, а через год — оставшаяся часть. При этом водитель должен строго соблюдать правила дорожного движения, эксплуатации троллейбуса, охраны труда и противопожарной безопасности. Первая группа из 15 специалистов, прошедших профессиональную подготовку на базе ЧТУ, уже приступила к работе в новых условиях. Минтранс республики напоминает, что на предприятии действуют и другие меры поддержки — программа «Приведи друга», выплаты при рождении ребенка и к 1 сентября.

«Запуск такой программы — важный шаг к повышению престижа профессии водителя общественного транспорта и укреплению кадрового потенциала отрасли. Мы видим, что поддержка молодых и начинающих специалистов способствует не только снижению аварийности, но и формированию культуры безопасного вождения», — считает Максим Петров, руководитель Минтранса Чувашии, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги».

Не зря вкладывались

Инвесторы, участвующие в оснащении агротехнологических классов, могут рассчитывать на частичное возмещение затрат.

Министерство сельского хозяйства Чувашии уже объявило о начале конкурсного отбора — заявки принимаются по 24 мая. Эта инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В этом году в республике планируется оснащение шести агроклассов. Новые образовательные пространства откроются в Красноармейском, Красночетайском, Канашском, Комсомольском, Ядринском, Цивильском округах. На реализацию планов выделено 21,6 млн рублей бюджетных средств. В прошлом году в республике начали работать семь агроклассов, что, по оценке экспертов, стало важным шагом в подготовке будущих специалистов для АПК.