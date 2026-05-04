Помощь нужна и домам, и людям

После воздушных прилетов чебоксарцы вздрагивают от звона стекла

Во время очередной встречи с пострадавшими от БПЛА жителями во дворе дома № 5 на улице Ленинского комсомола в какой-то момент раздался тяжелый неприятный звук. Рабочие, которые занимаются восстановлением разрушенных квартир, с шумом высыпали в контейнер обломки кирпичей, битое стекло, остатки того, что еще недавно было частью обычной мирной жизни. Люди в шатрах обернулись почти одновременно. Кто-то замолчал на полуслове. Кто-то вздрогнул. И в этом коротком движении была вся острота ситуации.

В Чебоксарах прошел очередной выездной прием жителей домов, пострадавших после недавней атаки БПЛА. На этот раз во дворе дома № 5 на улице Ленинского комсомола. Этот дом оказался в тяжелой ситуации, по словам жителей, сначала удар пришелся со стороны двора. Затем с внешней стороны беспилотник влетел в стену дома. Повреждения серьезные, есть пострадавшие.

Именно поэтому формат выездных приемов сейчас имеет особое значение. На месте с жителями работали специалисты разных направлений. Обсуждали вопросы восстановления поврежденного жилья, оформления помощи, консультаций по документам, а также поддержки тех, кто после атаки оказался в трудной жизненной ситуации. Отдельное внимание уделили медицинской и психологической помощи. На встречу приехала министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова.

«Выехала на место лично, чтобы из первых уст услышать волнующие жителей вопросы и оказать всю необходимую организационную и консультативную помощь», — отметила Лариса Тарасова.

В таких обстоятельствах присутствие медицинских психологов во дворе дома выглядит не дополнительной услугой, а необходимостью. Люди могут внешне держаться спокойно, говорить о стеклах, рамах, стенах, документах и выплатах. Но за этим часто стоит другое. Испуг. Напряжение. Бессонница. Постоянное ожидание нового громкого звука.

После подобных событий помощь нужна не только дому, но и человеку. Стены можно укрепить, окна можно заменить, строительный мусор можно вывезти. Но ощущение безопасности возвращается медленнее. Особенно у детей, пожилых людей и тех, кто оказался ближе всего к месту удара.

Лариса Тарасова подчеркнула, что ключевой принцип работы сейчас — это комплексный подход. Помощь жителям оказывает единая команда специалистов разных ведомств, чтобы люди могли получить консультации и услуги в одном месте.

Восстановительные работы уже идут, строители разбирают поврежденные элементы, вывозят мусор, готовят квартиры и подъезды к дальнейшему ремонту. Но для жителей важна не только сама работа. Им важно видеть, что процесс не остановился, что вопросами занимаются, что каждый адрес и каждое обращение находятся в поле внимания.

КСТАТИ

Государство оказывает адресную помощь в восстановлении поврежденного жилья. Один из ключевых документов для ее получения — подтверждение права собственности на недвижимость. В Росреестре Чувашии уточнили, какой документ нужен: свидетельство о регистрации права собственности, выписка из ЕГРН. Документы потеряны, уничтожены или под завалами? Закажите выписку из ЕГРН бесплатно через Госуслуги — займет несколько минут. Или обратитесь в МФЦ лично (услуга платная). Компенсацию можно получить только в том случае, если недвижимость зарегистрирована в Росреестре. За самовольные постройки выплаты от государства не полагаются.

МЕЖДУ ТЕМ

Еще два выездных приема прошли во дворах дома № 6 по улице Строителей и дома № 98 по проспекту Мира.