Алексей Шурчанов — о расколе в КПРФ и принципах, которые важнее партийного билета

«Мы идем разными дорогами»

Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Чувашии в эксклюзивном интервью газете объяснил, почему больше не может быть вместе с нынешним руководством республиканского отделения и что стоит за его переходом в стан сторонников «Единой России».

Алексей Шурчанов, чья фамилия для старшего поколения ассоциируется с эпохой советской Чувашии и его отцом — Валентином Сергеевичем, — исключен из компартии. Формально — решением бюро республиканского отделения. Неформально — из-за отказа играть по правилам «частной лавочки», как он сам характеризует нынешнюю КПРФ в регионе. В беседе с нашим изданием депутат, сохранивший руководство фракцией в парламенте, но лишившийся партбилета, впервые столь подробно и откровенно рассказал о внутрипартийном конфликте, причинах исключения и своем политическом будущем.

«Конструктив» против «хайпа»

Разговор начался с болезненной темы. Алексей Шурчанов, состоявший в партии с 2003 года и прошедший школу идеологической работы, с горечью констатирует — региональное отделение КПРФ перестало быть оппозицией в хорошем смысле этого слова. «Нам всегда была важна конструктивная работа, конкретные предложения. К сожалению, сегодня это превратилось в частную оппозиционную лавочку, которая занимается неуставными задачами», — заявил Шурчанов.

Алексей Валентинович с грустью сказал о ветеранах партии, кто сегодня просто перестал ходить на собрания. Их, по словам депутата, пугает то, как партию используют для обслуживания личных амбиций и пиар-кампаний одного человека — руководителя регионального отделения Александра Андреева. «Это не региональное отделение, а некое ООО или ЗАО, которое обслуживает непосредственно руководителя. Выходки на сессиях — это давно уже не про борьбу за справедливость, а бытовое хамство и абсурдные бредовые предложения», — отметил Шурчанов.

Как рвалась связь времен

Алексей Шурчанов напомнил, что еще недавно фракция КПРФ в Госсовете была третьей, а на последних выборах партия получила рекордные семь мандатов. Однако вместо развития последовала деградация. Показательным моментом стало 9 Мая. «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» — все политические силы республики вместе возлагали цветы к Вечному огню. Коммунисты пришли отдельно, спустя два часа. По словам Шурчанова, дистанцироваться ото всех было прямым указанием первого секретаря. «Для меня это абсолютно непонятно. Мы всегда были вместе в этот день», — подчеркнул Алексей Валентинович.

Особое недоумение у политика вызывают попытки руководителя отделения перекричать власть, предлагая популистские меры. Как только Правительство вносит законопроект о поддержке, например, семей республики, тут же следует предложение увеличить сумму вдвое, а то и втрое. Без каких либо расчетов, главное — они за другое. В итоге буксует на уровне обсуждений продуманное изначально до мелочей предложение Правительства. «Если ты критикуешь — предлагай. Если предлагаешь — делай вместе. А здесь просто: «Они плохие, меня не слушают». Это путь в никуда», — считает политик.

Исключение из партии

«Меня обвинили в четырех «преступлениях», — сказал с иронией Шурчанов. — Во-первых, я стал руководителем фракции КПРФ в Госсовете, хотя региональное бюро якобы хотело другого. Во-вторых, 44 депутата поддержали мою кандидатуру на должность председателя профильного комитета. В-третьих, я голосую за бюджет республики. И, в-четвертых, я публично поддерживаю Главу Чувашии Олега Николаева, видя позитивную динамику в регионе». По мнению политика, получившего партийный «волчий билет» от коммунистов Чувашии, это абсурд. Голосовать против бюджета, в который заложены выплаты участникам СВО, строительство школ, поддержка семей и сельского хозяйства, он считает преступлением.

Примечательна реакция федерального партийного центра. Когда Шурчанов дозвонился до ЦК КПРФ, там были удивлены решением Чувашского бюро. «Мне предложили: «Подавай апелляцию, мы сейчас же отменим решение отделения», — поделился собеседник. Однако этого не произошло. Геннадий Зюганов, которого депутат по-прежнему называет «человеком-эпохой», скорее всего, не знает о реальном положении дел в республике. «До Геннадия Андреевича это просто не доносят. Все остается на уровне секретариата. А между тем наше отделение из партии превратилось в феодальное княжество, где есть барин и 10 приближенных», — констатировал Шурчанов.

Человек дела

Несмотря на конфликт с партийным руководством, сам Алексей Валентинович не уходит в политическое небытие. Напротив, он один из немногих, кто публично и детально изложил свою позитивную повестку. Участвуя в праймериз «Единой России», Шурчанов акцентирует внимание не на критике, а на реальных делах. Особое место в его программе занимает аграрный сектор — сфера, которой он руководит в парламенте. Народный избранник напомнил, что сегодня в Чувашии действует 119 мер поддержки аграриев, из них 52 — местные, республиканские. «Село должно не просто выживать, а процветать. Нужны доступные кредиты, рынки сбыта, поддержка малых форм хозяйствования и главное — молодые кадры, чтобы молодежь возвращалась на родную землю», — сформулировал свои задачи депутат.

Отдельный и очень личный для него блок — помощь участникам СВО. Шурчанов как наставник региональной программы «Время СВОих» привел конкретный пример. Так, его подопечный Никита Иванов, вернувшись с фронта, приобрел новые знания и сегодня уже работает в администрации города. «Ветеран должен получить не разовую выплату, а гарантированное трудоустройство, качественную медицину и реальную соцподдержку», — убежден политик. И еще одно направление — забота о благоустройстве, дорогах, ЖКХ, экологии. Алексей Шурчанов обещает открытую кампанию через серию встреч во дворах и на предприятиях, чтобы «из первых уст услышать наказы».

Отец как главный учитель

Депутат прямо говорит: «Мой главный учитель в жизни — мой отец, Валентин Сергеевич Шурчанов. Человек дела и слова, он всю жизнь посвятил служению Чувашии.

Именно он научил меня с уважением относиться к каждому человеку и работать на результат». Для тех, кто помнит коммуниста Валентина Шурчанова, эти слова значат многое. Сегодня сын продолжает дело отца, но уже в другой политической реальности и, как он считает, в более честной и ответственной команде.

Взгляд в будущее

Обиды на бывших однопартийцев нет, признался Алексей Шурчанов. Политик закален и привык смотреть вперед. Однако оставаться внутри структуры, где диктатура ближнего круга подменила собой устав и идеологию, он не может. Его следующий шаг уже определен. Он будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России».

«Это единственная политическая сила, где есть процедура праймериз, в которой участвовать может любой желающий, даже не являясь членом партии. Я иду как сторонник, потому что вижу, что «Единая Россия» сегодня не боится брать ответственность, советуется с населением и отвечает за свои поступки», — объяснил позицию депутат.

Алексей Шурчанов — наследник фамилии, которую в республике знают и уважают — сделал выбор. Он остается в политике без лозунгов и хайпа, с конкретной задачей поддержать села, помочь ветеранам СВО, решить житейские проблемы земляков. И с открытым желанием работать в одной команде с Главой республики. Время покажет, оценят ли жители Чувашии такой подход. Но одно ясно, что Алексей Шурчанов остался верен главному уроку отца — служить людям, а не собственному эго. И готов доказывать это не словами, а делами.

Фото Максима Васильева