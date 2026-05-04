Дачники на прицеле аферистов

Росреестр выступил с официальными разъяснениями в связи с участившимися случаями мошенничества, жертвами которых становятся владельцы загородных земельных участков.

Как ранее сообщали средства массовой информации, злоумышленники рассылают дачникам поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства, предлагая перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой, после чего применяется схема взлома личного кабинета на портале государственных услуг.

В ведомстве подчеркнули, что единственным законным основанием для оплаты административного штрафа за нарушения в сфере землепользования является постановление о назначении административного наказания, которое должно быть подписано главным государственным инспектором региона или его заместителем и заверено печатью территориального органа Росреестра. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Сергей Васюков пояснил, что такой документ вручается правонарушителю лично при рассмотрении дела, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. При этом категорически не рекомендуется переходить по подозрительным ссылкам из СМС-сообщений или мессенджеров, поскольку официальные постановления по таким каналам связи не распространяются.

Также было отмечено, что привлечение к административной ответственности за нарушения земельного законодательства возможно исключительно по итогам проведения контрольного или надзорного мероприятия и составления соответствующего протокола. При этом собственник участка в обязательном порядке заблаговременно уведомляется территориальным органом Росреестра в бумажном виде заказным письмом или электронно через госуслуги о времени и месте проведения такой проверки. Следовательно, если владелец участка не получал официальных извещений о планируемых контрольных мероприятиях, но ему пришло сообщение с требованием оплатить штраф, речь с высокой долей вероятности идет о действиях мошенников.

Член Общественного совета Росреестра Чувашии, председатель общественной организации «Союз юристов Чувашской Республики» Иван Иванов рекомендовал гражданам сохранять бдительность и в случае малейших сомнений в подлинности постановления обращаться в территориальный орган ведомства во время личного приема, по телефону или направлять жалобу в десятидневный срок. Эксперт подчеркнул, что лучше лишний раз перепроверить информацию, чем стать жертвой аферы. Для консультаций граждан работает бесплатный телефон 8-800-100-34-34 и номер 8 (8352) 62-05-38, письменные обращения можно направлять по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 56. Адрес конкретного территориального органа всегда указывается в постановлении о назначении административного наказания, а ознакомиться с контактами других подразделений Росреестра можно на официальном сайте ведомства.