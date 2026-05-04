Нет границ — нет сделки

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу обновленные правила совершения сделок с земельными участками, которые делают процедуру межевания обязательным условием для продажи, дарения или оформления земли. Теперь, если границы участка не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, регистрация сделки будет приостановлена без возможности продолжения процедуры до устранения этого недочета.

Как пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева, регистраторы не смогут оформить переход прав, пока в реестре не появятся четко установленные координаты земельного надела, поэтому собственникам рекомендуется заблаговременно проверить наличие кадастровых данных о границах своего участка.

Убедиться в том, внесены ли границы в реестр, можно через платформу Национальной системы пространственных данных, введя кадастровый номер участка на публичной карте. Если межевание проводилось, и результаты работ отражены в ЕГРН, система отобразит чертеж участка и полную информацию о нем. В противном случае пользователь увидит пометку «Без координат границ» и схематическое изображение территории, что станет сигналом к необходимости обращения к кадастровому инженеру для проведения межевания. При этом важно учитывать, что подать заявление о внесении границ в реестр вправе исключительно собственник земельного участка или кадастровый инженер при наличии соответствующего пункта в договоре подряда. Покупатель, даже будучи максимально заинтересованным в завершении сделки, не обладает такими полномочиями.

Тем, кто не планирует в ближайшее время распоряжаться своей землей, можно не торопиться с процедурой, однако эксперты напоминают, что межевание служит надежной защитой от территориальных споров с владельцами смежных участков. Член Общественного совета Росреестра Чувашии, кадастровый инженер Елена Ермакова отметила, что практика показывает, что именно неопределенность границ чаще всего становится причиной конфликтов между соседями, тогда как внесение точных координат в ЕГРН позволяет зафиксировать права собственника и минимизировать риски возникновения земельных разногласий.

Отдельно стоит подчеркнуть, что с марта 2025 года стала невозможной регистрация прав на жилые дома и иные здания, возведенные на участках без установленных границ, даже если право собственности подтверждено судебным решением или перешло по наследству. Таким образом, межевание превращается в обязательное требование не только для сделок с землей, но и для оформления прав на расположенную на ней недвижимость. Напомним, ответственность за проведение кадастровых работ лежит на собственнике, а проверить статус границ можно через портал Национальной системы пространственных данных. В качестве дополнительной меры поддержки граждан отмечается, что при проведении комплексных кадастровых работ, финансируемых из бюджета, установление границ осуществляется для собственников бесплатно — однако такие работы проводятся лишь в отдельных кадастровых кварталах, отобранных государственными органами.