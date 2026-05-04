От ботвы до автопокрышек: отходы требуют особого отношения

Строительство мусоросортировочного комплекса на территории Моргаушского округа ведется по графику, запуск планируется к началу 2027 года.

Вопросы о перспективах этого объекта и развития отрасли в целом поднимались на встрече министра природных ресурсов и экологии Чувашии, регионального координатора проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Эмира Бедертдинова с жителями муниципалитета. Было отмечено, что республика намерена на год раньше федерального графика выйти на 100-процентную сортировку отходов и довести долю перерабатываемого вторсырья до 25%.

«Мы планомерно внедряем экономику замкнутого цикла, давая отходам вторую жизнь. Объем мусора растет с каждым годом, и откладывать этот вопрос больше нельзя. Уверен, что совместная работа с муниципалитетами и жителями позволит нам выполнить все поставленные задачи», — подчеркнул министр.

Эмир Бедертдинов ответил на вопросы сельчан. Один из них касался утилизации старых автомобильных покрышек. Законодательное регулирование этого сегмента пока несовершенно, но работа ведется. К решению проблемы будут подключены средства массовой информации для информирования населения о существующих пунктах сбора и переработки шин.

Еще одна актуальная тема — обращение с зелеными отходами (ветками, листвой, ботвой). Позитивным примером для всего региона министр назвал опыт Ибресинского округа, где обслуживающая организация приобрела шредер, а местные власти определили специализированные площадки для сбора и измельчения таких отходов по графику.

Министр напомнил о сборе предложений в народную программу партии «Единая Россия». Жители Чувашии могут внести идеи по улучшению экологической обстановки на сайте естьрезультат.рф. «Обязательно заходите на портал и рассказывайте о своих инициативах. Вместе мы сможем сделать каждый округ чище и комфортнее для жизни», — призвал Эмир Бедертдинов.

Руководитель Минприроды также посетил с рабочим визитом Батыревский округ. Здесь обсудили типичные для сельских территорий темы: свободный выгул домашней живности и складирование навоза на огородах. Не остались без внимания и проблемы, связанные с вывозом мусора.

Эмир Бедертдинов и Чебоксарский межрайонный природоохранный прокурор Николай Костенко проверили ход строительства очистных сооружений в Батырево и объектов водоснабжения восточной части села, первого этапа группового водовода для трех округов. Отдельное внимание уделили строительству мусоросортировочного комплекса (подрядчик — ООО «Воддорстрой», застройщик — ООО «Экосфера-Ч»). Выполнена планировка территории, завезено 30 тыс. куб. м грунта, пробурена водозаборная скважина, заключены контракты на поставку основного оборудования. Из-за перенасыщения грунта талыми водами ведется осушение площадки. Отмечается небольшое отставание от графика по устройству кабельной линии, сообщил в своих социальных сетях Эмир Бедертдинов.