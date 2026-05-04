Победа куется не только в окопах

«Как можно ныть, когда там, за ленточкой, наши мальчишки рискуют жизнью?» — говорит Зоя Кузнецова, одна из участниц движения «ZOV Сердца» из Вурнарского округа.

В пункте плетения маскировочных сетей в деревне Чирш-Хирлепы, где бок о бок с другими добровольцами трудятся активисты почтенного возраста, поддержка бойцов СВО стала общим делом. Вместе с материалами для защитных покрытий Зоя Ильинична и ее приятельница Анна Платонова принесли нательное белье, перчатки, продукты и письма для солдат. К ним присоединилась и местная жительница Марина Краснова. Собранный груз будет отправлен на передовую. За последние дни общественники изготовили 10 маскировочных сетей и передали бойцам три коробки с вещами и продуктами.

В Чебоксарском округе ветераны всего за день собрали и отправили на фронт стройматериалы, маскировочные сети, продукты и постельное белье. По словам активистов, они уже давно стали сплоченной командой и всегда готовы поддержать защитников делом.

«Мы верим, что эта забота сделает будни наших ребят чуть легче», — поделились подопечные Новочебоксарского комплексного центра социального обслуживания населения, регулярно помогающие фронту. Мастерицы изготавливают гигиенические наборы «сухой душ», которые необходимы бойцам в полевых условиях.

Кроме того, в учреждении стартовала акция «Рюкзак помощи». К ней активно присоединяются неравнодушные новочебоксарцы. В каждый заплечный мешок они вкладывают предметы первой необходимости, а также письма, открытки и рисунки, созданные детьми и взрослыми.

В деревне Испуханы Красночетайского округа «серебряные» волонтеры в очередной раз показали пример сплоченности и неравнодушия. Всего за восемь дней они сплели 10 маскировочных сетей, которые уже передали участникам специальной военной операции. Кстати, с начала акции местное население изготовило уже 170 изделий, оказав весомую поддержку защитникам Родины.

Цивиляне также регулярно вносят свой вклад в общее дело. По словам сельчан, они трудятся от чистого сердца, ведь Победа куется не только в окопах, но и в тылу. На днях бойцы одного из подразделений прислали им видеописьмо, в котором поблагодарили за поддержку и тепло, доставленное из родного дома.