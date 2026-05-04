Субботник на Волге, воспитание и наказание

На минувшей неделе прокуратура Чувашии вновь продемонстрировала многоплановость своей деятельности: защита прав детей, участие в судебных процессах, восстановление прав пострадавших. Принципиальная позиция надзорного ведомства по делам о нарушениях правил дорожного движения, повлекших гибель людей, остается неизменной.

Оштрафована за жестокое обращение с детьми

В Чебоксарском округе вынесен приговор в отношении 55-летней бывшей воспитательницы детского сада в Кугесях. Женщина признана виновной по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением). В период с 22 сентября по 20 октября 2025 года, являясь инструктором по физкультуре, она применяла недозволенные методы воздействия к восьми воспитанникам, причиняя им физическую боль и нравственные страдания. Педагог уволена до суда, вину признала. Суд назначил наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на 1 год.

Смертельное ДТП в Чебоксарском округе

Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Вурнарского округа. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех человек. Днем 16 декабря 2025 года на автодороге «Чебоксары — Сурское» у деревни Чиршкасы мужчина на Toyota Camry двигался со скоростью около 120 км/ч при разрешенных 90. Несмотря на то что впереди идущие машины начали обгон, водитель иномарки выехал на встречную полосу, не имея достаточной видимости, и столкнулся с Lada Granta, после чего с Lada также столкнулась Skoda Octavia. Водитель и два пассажира Lada погибли на месте, пассажир Toyota получил тяжелые травмы. Вурнарец сначала не признавал вину, но автотехническая экспертиза установила, что столкновение произошло на полосе Lada. Позже он частично признал вину. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ответит за долг по зарплате

Шумерлинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «Агропромгаз». Он обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Установлено, что обвиняемый длительное время не выдавал уволившемуся работнику зарплату и иные выплаты, общая сумма долга достигла 596 тыс. рублей. В ходе следствия мужчина признал вину и полностью погасил задолженность.

Возместил моральный вред

По иску прокуратуры Батыревского района взыскана компенсация морального вреда детям, пострадавшим в ДТП. Вечером 31 июля 2025 года в деревне Полевые Бикшики 69-летний водитель ВАЗ-2107 совершил боковой наезд на велосипед, на котором ехали двое братьев 11 и 7 лет. Старший ребенок получил вред здоровью средней тяжести, младший — повреждения без вреда здоровью. Водитель привлечен к административной ответственности и лишен прав на полтора года. Суд удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с виновника 180 тыс. рублей. Деньги уже выплачены.

Задержан по дороге в Челябинск

В Чебоксарском округе вынесен приговор жителю Московской области. Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Получив партию синтетических наркотиков в Подмосковье, мужчина вез их для сбыта в Челябинскую область. 20 декабря 2025 года на территории Чебоксарского округа его задержали. Наркотик массой около 3 кг изъят. Часть запрещенных веществ, предназначенных для личного потребления, была обнаружена и изъята по месту жительства злоумышленника. Суд с учетом позиции прокуратуры назначил ему 9 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Автомобиль и мобильный телефон осужденного конфискованы.

Акция объединила коллег

Работники прокуратуры отложили на время документы, отключили компьютеры и, вооружившись перчатками, мешками для мусора и инвентарем, вышли на уборку набережной реки Волги в Чебоксарах. Прокурор республики Эдуард Гиматов, принявший активное участие в субботнике, отметил, что важно не только ежедневно следить за соблюдением законов, но и вносить личный вклад в благоустройство родного города. Мероприятие стало не просто экологической акцией — коллеги общались, шутили и заряжались позитивной энергией. Аналогичные мероприятия провели сотрудники городских и районных надзорных ведомств — они провели уборку территорий, прилегающих к зданиям прокуратур.

Дмитрий Федоров