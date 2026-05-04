Сундырский переулок

Посередине Энергетического переулка, перпендикулярно дороге, был такой ПЕРЕУЛОК СУНДЫРСКИЙ. На востоке примыкал к улице Ядринской (о ней позже).

Улочка была плотно застроена с двух сторон одиннадцатью одноэтажными деревянными домами. Нумерация была с востока на запад, левая сторона домов — нечетная (№№ 1, 3, 5, 7, 9/5), правая — четная (№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12/9).

Впервые упоминается в списке избирательных участков в 1941 году (в 1939-м еще нет).

Название, конечно, относит нас к селу Большой Сундырь (ныне Моргаушского муниципального округа). Старинная деревня (известна с середины аж XVII века) со временем разрослась, стала селом, а уже в XX веке, в 1927 году стала центром Татаркасинского района ЧАССР, который в 1939 году переименован в Сундырский и оставался таковым до 1962 года.

Нам сейчас непривычно слышать какие-то имена районов Чувашии кроме 21-го канонического — административное деление республики не менялось с 1966 года, только вот совсем недавно районы стали муниципальными округами. Так что в середине века Сундырь и Сундырский район были на слуху.

Возможно, жители Сундырского переулка были выходцами из Сундыря, возможно, улицу назвали так по другой причине. В Чебоксарах есть еще много улиц, названных в честь городов и даже сел. Вурнарское или Ишлейское шоссе, к примеру.

Интересна этимология слова «Сундырь», чувашское «Сӗнтӗр». Село названо по имени реки, гидроним же происходит от горномарийского «шындыр»: «шын» — река, водный источник; «дыр» — край, берег. «Речной край», в общем.

Возвращаясь к нашему Сундырскому переулку. Дома и сама дорога сохранились вплоть до начала 1990-х годов, затем Западный мыс стали активно застраивать новыми многоэтажными зданиями, что предсказуемо определило дальнейшую судьбу улочки… Не сохранилось ничего, даже имя.

Вглядываясь в современный городской ландшафт, попытаемся найти следы или хотя бы местоположение переулка.

Почти посередине Энергетического переулка есть пешеходный переход. Это и есть конец Сундырского переулка. Далее он пересекает многоэтажку (дом № 91 по Константина Иванова), проходит через двор мимо будки и берет свое начало у 3-го подъезда дома № 85, который как будто бы специально построен по левую сторону бывшего переулка (может, так и есть).

И снова хоть знак-табличку ставь.

Алексей Киров