Подрядчики не отстают от плана

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото vk.com/stanisk92

А у школьников в Калугино — самая красивая остановка в республике.

Снегоплавильная станция в Чебоксарах готова на 70%. Сейчас строители занимаются усилением инженерных коммуникаций. «Это серьезный задел на будущее, чтобы зимой город работал без перебоев», — прокомментировал мэр Станислав Трофимов, побывавший с инспекционной проверкой на объекте в минувшую субботу.

Также на контроле администрации города находится обустройство пожарного водоема на Восточном поселке. Пруд уже полностью очищен. Подрядчик приступает к укладке железобетонных плит для организации подъездных путей и площадки для забора воды.

Фото vk.com/stanisk92

В разгаре капитальный ремонт надземного перехода в районе деревни Пихтулино (объект был передан в муниципальную собственность в 2020 году). Строители отчитались: заменена электропроводка, установлены новые перила, дизель-генераторы для резервного питания, необходимого для бесперебойной работы подъемных платформ, монтируется система видеонаблюдения. В ближайшее время бригады приступят к устройству покрытия и к монтажу подъемников для маломобильных граждан.

В Канаше обновляется Дворец культуры: общий объем вложений — более 46 млн рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан завершить весь цикл работ до конца июня 2026 года. Ход капремонта проверил руководитель муниципального округа Валерий Чернов. Отставаний от утвержденного плана-графика нет, сообщает пресс-служба администрации.

Фото vk.com/kanokrug

В Козловке ведется ремонт межпоселенческой центральной библиотеки, стартовавший в марте. За это время подрядная организация заменила кровлю и систему водостоков. На сегодняшний день облицовка фасада выполнена на 90%. Данный этап — продолжение модернизации центральной библиотеки. В 2024 году здесь был проведен капремонт в залах, учреждение культуры получило статус модельной библиотеки. Обновление предусмотрено национальным проектом «Семья» и государственной программой Чувашской Республики «Развитие культуры». Подрядная организация планирует завершить работы до конца мая.

Фото vk.com/kozlovkalive

Жители деревни Калугино Красночетайского округа могут похвастаться красиво оформленной остановкой школьного автобуса. Роспись сделана по инициативе сельчан их земляком Станиславом Маковым. Художник превратил обычный павильон в настоящий арт-объект, который украшают веселые картинки и призыв: «Учись! Мечтай! Твори!» Все это для того, чтобы дорога в школу у юных пассажиров начиналась с хорошего настроения.

Фото vk.com/club177422335
Опубликовано: 19 мая 2026 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.