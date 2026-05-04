Подрядчики не отстают от плана

А у школьников в Калугино — самая красивая остановка в республике.

Снегоплавильная станция в Чебоксарах готова на 70%. Сейчас строители занимаются усилением инженерных коммуникаций. «Это серьезный задел на будущее, чтобы зимой город работал без перебоев», — прокомментировал мэр Станислав Трофимов, побывавший с инспекционной проверкой на объекте в минувшую субботу.

Также на контроле администрации города находится обустройство пожарного водоема на Восточном поселке. Пруд уже полностью очищен. Подрядчик приступает к укладке железобетонных плит для организации подъездных путей и площадки для забора воды.

В разгаре капитальный ремонт надземного перехода в районе деревни Пихтулино (объект был передан в муниципальную собственность в 2020 году). Строители отчитались: заменена электропроводка, установлены новые перила, дизель-генераторы для резервного питания, необходимого для бесперебойной работы подъемных платформ, монтируется система видеонаблюдения. В ближайшее время бригады приступят к устройству покрытия и к монтажу подъемников для маломобильных граждан.

В Канаше обновляется Дворец культуры: общий объем вложений — более 46 млн рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан завершить весь цикл работ до конца июня 2026 года. Ход капремонта проверил руководитель муниципального округа Валерий Чернов. Отставаний от утвержденного плана-графика нет, сообщает пресс-служба администрации.

В Козловке ведется ремонт межпоселенческой центральной библиотеки, стартовавший в марте. За это время подрядная организация заменила кровлю и систему водостоков. На сегодняшний день облицовка фасада выполнена на 90%. Данный этап — продолжение модернизации центральной библиотеки. В 2024 году здесь был проведен капремонт в залах, учреждение культуры получило статус модельной библиотеки. Обновление предусмотрено национальным проектом «Семья» и государственной программой Чувашской Республики «Развитие культуры». Подрядная организация планирует завершить работы до конца мая.

Жители деревни Калугино Красночетайского округа могут похвастаться красиво оформленной остановкой школьного автобуса. Роспись сделана по инициативе сельчан их земляком Станиславом Маковым. Художник превратил обычный павильон в настоящий арт-объект, который украшают веселые картинки и призыв: «Учись! Мечтай! Твори!» Все это для того, чтобы дорога в школу у юных пассажиров начиналась с хорошего настроения.