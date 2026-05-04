Победа с валидольной концовкой

Сезон в окружном чемпионате набирает обороты. «БоМиК» из Цивильска удачно стартовал в турнире, обыграв в гостях нижегородский «Пари НН-2» со счетом 2:0. Сейчас клуб под руководством Сергея Мухотина ожидал первый домашний матч — коллектив из Чувашии на стадионе «Олимпийский» принимал «СШ Волга-М» из Ульяновска.

Республиканская команда шаг за шагом стремится выйти на оптимальные кондиции. Впереди длинный сезон, который продлится до октября. Поэтому важно правильно распределить силы, чтобы подойти во всеоружии к противостояниям с главными конкурентами за высокие позиции в турнирной таблице.

Анализируя результаты стартовых туров, клуб из Ульяновска сложно отнести к претендентам на медали. Однако в коллективе собраны молодые футболисты, жаждущие проводить как можно больше минут на поле, получать опыт. Тренерский штаб и игроки «БоМиКа» понимали, что нельзя допустить недооценку соперника.

Перед матчем Сергей Мухотин сделал несколько изменений в стартовом составе. Однако перемены не коснулись столпа обороны цивилян, 35-летнего капитана команды Артема Бычкова, обеспечивающего надежность в защите. Любопытно, что произошли перестановки во вратарской линии — Владислав Егоров отыграл на ноль в Нижнем Новгороде, но сейчас Денису Мухину дали возможность проявить себя с первых минут.

Еще за полчаса до стартового свистка в окрестностях стадиона «Олимпийский» звучала музыка. Пока поклонники футбола заполняли трибуну, коллективы разминались под энергичные мелодии. Кстати, выходные на объектах «Олимпийского» выдались по-настоящему спортивные. На футбольном поле сыграл не только «БоМиК», но и также проходили встречи в различных республиканских соревнованиях. В это же время на легкоатлетической арене шли баталии на дорожках и секторах в рамках чемпионата и первенства Чувашии по «королеве спорта». Некоторые атлеты и тренеры в перерывах между выступлениями успевали заглянуть на футбол.

С первых минут подопечные Сергея Мухотина захватили инициативу, завладели мячом и заперли оппонента на его половине поля. Активное начало чуть не привело к быстрому голу — на первых минутах хозяева организовали два опасных момента, но у гостей великолепно себя проявил голкипер Султан Куртяков.

Встреча проходила в изнуряющую жару. Если даже зрители, сидевшие на трибуне под крышей, с трудом выдерживали в таких условиях (выручала только бутылочка воды), что говорить о футболистах, игравших под палящим солнцем?! Неудивительно, что в некоторых моментах динамика матча проседала. Кстати, в середине первого и второго таймов арбитр из Нижнего Новгорода Дмитрий Сухов дважды объявлял перерыв на «водопой».

Конечно, поклонники футбола внимательно следили за событиями на поле, а в разговорах между собой не избегали насущных тем. В частности, болельщики делились друг с другом мнениями относительно интриги в гонке за победу в чемпионате России. Какая команда выиграет главный кубок: «Зенит» или «Краснодар»? Тогда фанаты не пришли к однозначной точке зрения, но скажем, что в итоге первое место занял «Зенит» из Санкт-Петербурга.

После определенного затишья осмелела «СШ Волга-М». Клуб из Ульяновска старался перехватить инициативу и выстраивать собственную игру в атаке. Однако на 37-й минуте хозяева заработали штрафной. После розыгрыша стандарта Константин Ковальчук оказался на ударной позиции и добил мяч в сетку ворот — 1:0 в пользу «БоМиКа». Интересная деталь — первый мяч в Нижнем Новгороде клуб из Цивильска забил также на 37-й минуте. Хороший знак?

Первый тайм завершился со счетом 1:0. После большого перерыва подопечные Сергея Мухотина смогли перезагрузиться и с новыми силами осадили ульяновцев на чужой половине поля. Однако серьезный натиск не преобразовывался в голы. «БоМиК» вел лишь с перевесом в один гол — существовал большой риск допустить ошибку и потерять очки.

Несмотря на большое игровое преимущество хозяев, гости пару раз выбегали в очень опасные контратаки, которые могли привести к серьезным последствиям, но молодых футболистов из Ульяновска подводило исполнительское мастерство. Во второй половине Сергей Мухотин сделал семь замен. Среди прочих игру усилил Тимур Лобанов. Как и в прошлом туре в Нижнем Новгороде, сейчас Тимур исполнил роль джокера и на 90-й минуте забил гол, который установил окончательный счет 2:0 в пользу «БоМиКа».

После матча в интервью корреспонденту «СЧ» главный тренер Сергей Мухотин подчеркнул, что его команда доминировала по ходу всей игры, но результат нужно было делать раньше, не доводя до валидольной концовки.

Также специалист рассказал о том, каких принципов придерживался клуб при формировании состава. «Мы строим систему, нацеленную на профессиональный футбол. С некоторыми ребятами пришлось попрощаться, но при выборе игроков исходили только из уровня мастерства. Многие новички приехали из команд второй лиги. Сейчас мы еще нуждаемся в двух-трех усилениях на разных позициях», — сообщил наставник «БоМиКа».

Следующую игру в чемпионате ПФО команда из Чувашии проведет 23 мая на выезде против «СШОР Сокол» из Саратова.