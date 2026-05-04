Тридцать медалей за два дня

Велогонщики Чувашии триумфально выступили на чемпионате и первенстве ПФО по маунтинбайку, которые прошли на базе спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды.

Сначала представители республики продемонстрировали отличную подготовку в дисциплине «гонка с выбыванием». Региональные спортсмены выиграли 17 наград из 18 возможных. Лишь Александр Панчук из Самарской области разбавил компанию чувашских велогонщиков, став бронзовым призером среди мужчин. В этой категории победу одержал Илья Степанов. У женщин самое быстрое время показала Александра Пинегина. Среди юношей 15-16 лет Всеволод Захаров первым пересек финишную черту, а в аналогичной возрастной группе девушек выиграла Полина Иванова. У юношей 13-14 лет лучше всех справился с трассой Иван Семенов, а у девушек — Арина Илларионова.

Во второй день велогонщики сражались за награды в дисциплине «короткий круг». По результатам состязаний хозяева трассы взяли пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. На первой ступеньке пьедестала почета у женщин расположилась Элина Семенова. У юношей 15-16 лет победил Ильяс Круглов, а у девушек — Полина Иванова оформила золотой дубль. Успех подруги по команде повторил Иван Семенов среди юношей 13-14 лет, а у девушек в этой группе лучшей стала Юлия Плотникова.

Спортсмены из Чувашии находятся в элите отечественного маунтинбайка. Фото Максима Васильева